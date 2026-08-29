Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον εμφύλιο και η ομιλία Παπανδρέου

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε πρόσφατα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την επέτειο από το τέλος των μαχών του Εμφυλίου Πολέμου. Στο πλαίσιο αυτής της ανάρτησης, ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε και ένα απόσπασμα από ομιλία που είχε εκφωνήσει ο Γεώργιος Παπανδρέου το 1949. Η κίνηση αυτή ανακάλεσε στη μνήμη τα γεγονότα εκείνης της περιόδου, τονίζοντας τη σημασία τους για την ελληνική ιστορία.

Η ανάρτηση για την επέτειο του Εμφυλίου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επέτειο από την ολοκλήρωση των μαχών που διεξήχθησαν στον Γράμμο και το Βίτσι. Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας έκανε σαφή αναφορά στα γεγονότα του 1949, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα που είχαν για τη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε ότι «Σαν σήμερα το 1949 τελείωσαν οι μάχες στο Γράμμο και στο Βίτσι».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ημερομηνία αυτή ως το επίσημο τέλος του Εμφυλίου Πολέμου. Μέσα από την ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας θέλησε να υπενθυμίσει τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή και τις συνέπειές της, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το πέρας των πολεμικών επιχειρήσεων.

Η ομιλία του Γεώργιου Παπανδρέου

Την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης τη συνόδευσε με ένα απόσπασμα από μία ιστορική ομιλία του Γεώργιου Παπανδρέου. Η ομιλία αυτή είχε εκφωνηθεί στην Πάτρα, στις 14 Αυγούστου του 1949. Η ημερομηνία της ομιλίας ήταν λίγες μόλις ημέρες πριν από την οριστική ολοκλήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων του Εμφυλίου Πολέμου.

Ο υπουργός παρέθεσε εκτενές κομμάτι από το περιεχόμενο της ομιλίας του Γεώργιου Παπανδρέου στο τέλος της ανάρτησής του. Με αυτό τον τρόπο, ο κ. Γεωργιάδης επεδίωξε να συνδέσει τα σημερινά του λεγόμενα με την ιστορική διαδρομή και τις δηλώσεις σημαντικών πολιτικών προσώπων της εποχής.

Οι θέσεις του υπουργού για τις εξελίξεις του 1949

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι εξελίξεις που σημειώθηκαν το 1949 είχαν ως αποτέλεσμα την παραμονή της Ελλάδας στη δημοκρατική πλευρά του μεταπολεμικού κόσμου. Επιπλέον, έκανε εκτενή αναφορά στη σύγκρουση που έλαβε χώρα μεταξύ του κυβερνητικού στρατού και των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αναδεικνύοντας τη φύση της αντιπαράθεσης εκείνης της περιόδου.

Παράλληλα, ο υπουργός άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως ο ίδιος υποστήριξε, αντιμετωπίστηκε η συγκεκριμένη ιστορική περίοδος μετά τη Μεταπολίτευση. Η κριτική του εστιάστηκε στην προσέγγιση των γεγονότων του Εμφυλίου και στην ερμηνεία τους σε μεταγενέστερες εποχές.

Εθνική συμφιλίωση και μνήμη των νεκρών

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνται για τους νεκρούς του Εμφυλίου. Υποστήριξε ότι η ιστορική συζήτηση γύρω από αυτή την περίοδο δεν θα πρέπει να διεξάγεται με όρους πολιτικής ή ιδεολογικής αντιπαράθεσης, τονίζοντας την ανάγκη για μια πιο ψύχραιμη και αντικειμενική προσέγγιση των γεγονότων.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε στην ίδια ανάρτηση ότι τάσσεται υπέρ της εθνικής συμφιλίωσης. Ωστόσο, σημείωσε ότι η επίτευξη αυτής της συμφιλίωσης προϋποθέτει τον σεβασμό στη μνήμη των νεκρών και των δύο πλευρών που ενεπλάκησαν στον Εμφύλιο. Χαρακτηριστικά, ανέφερε: «Προσωπικά είμαι υπέρ της Εθνικής Συμφιλίωσης, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι ο ένας θα σέβεται τους νεκρούς του άλλου».

Η ήττα της Αριστεράς και το κομμουνιστικό μπλοκ

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Γεωργιάδης διατύπωσε τη θέση ότι η Αριστερά ηττήθηκε στρατιωτικά στον Εμφύλιο Πόλεμο. Κατά την άποψή του, αυτή η εξέλιξη απέτρεψε την ένταξη της Ελλάδας στο κομμουνιστικό μπλοκ, μια προοπτική που, όπως υποστήριξε, θα είχε διαφορετικές συνέπειες για την πορεία της χώρας.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας, με τις αναφορές στα ιστορικά γεγονότα του Εμφυλίου και τις δηλώσεις του Γεώργιου Παπανδρέου, προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με την ερμηνεία της ιστορίας και την ανάγκη για εθνική ενότητα, πάντα με σεβασμό στα ιστορικά δεδομένα και τη μνήμη των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta