Η επίθεση Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη: «Συντάσσεται με αυτούς που πριν από μια δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα»

Σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης σε τοπικό μέσο της Πτολεμαΐδας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη στέλνει το μήνυμα πως είναι απολύτως συντεταγμένο με εκείνους που πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να καταστρέψουν τη χώρα στο σύνολό της.

Οι κατηγορίες για πολιτική ευθυγράμμιση

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο τοπικό μέσο e-ptolemaios και στην εφημερίδα «Πτολεμαίος», τόνισε συγκεκριμένα ότι η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίσει τον κ. Στουρνάρα για τη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά να υπερψηφίσει την κα Ακρίτα για Αντιπρόεδρο της Βουλής, αποτελεί σαφές σήμα αυτής της ευθυγράμμισης. Κατά τον κ. Μητσοτάκη, αυτή η στάση υποδηλώνει πλήρη συντονισμό με δυνάμεις που, όπως ανέφερε, πριν από μία δεκαετία προσπάθησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή.

Στη συνέντευξη, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος αυτός, όπως είπε, επιτρέπει στην κυβέρνηση να ξεδιπλώνει και να εξηγεί το έργο της, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται η «απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης», με ιδιαίτερη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη.

Το στοίχημα της επόμενης τετραετίας

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το κεντρικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία, δηλώνοντας ότι στόχος είναι να γίνει η καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη. Επισήμανε την ανάγκη το μέρισμα της ανάπτυξης να φτάσει σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτή η δέσμευση αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, την κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης για την περίοδο έως τις επόμενες εκλογές.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Δυτική Μακεδονία, ο κ. Μητσοτάκης φιλοξενήθηκε από τον Αντώνη Πουγαρίδη, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την ευκαιρία της συνέντευξης και τη συζήτηση για ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος. Ο πρωθυπουργός ανταπέδωσε τις ευχαριστίες, συγχαίροντας τον κ. Πουγαρίδη για το σημαντικό έργο που επιτελεί διαχρονικά.

Αποδομώντας τους μύθους της Δίκαιης Μετάβασης

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που έθιξε ο πρωθυπουργός ήταν το πρόγραμμα της Δίκαιης Μετάβασης. Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να «αποδομήσει τους μύθους που συντηρούνται γύρω από το πρόγραμμα», δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι ο λιγνίτης δεν αποτελεί πλέον ανταγωνιστική μορφή ενέργειας. Επανέλαβε ότι όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο «απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας».

Εξήγησε ότι η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: ο λιγνίτης, λόγω του κόστους των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, έχει πάψει να είναι ανταγωνιστικός. Ως εκ τούτου, η διαδικασία της απολιγνιτοποίησης είναι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «μια αναπόφευκτη διαδικασία».

Επενδύσεις και θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία

Αναγνωρίζοντας τον προβληματισμό και τη δυσπιστία των πολιτών σχετικά με την ταχύτητα της μετάβασης, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος της Δίκαιης Μετάβασης. Το πρόγραμμα αυτό, με προϋπολογισμό ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, στοχεύει στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και αναπτυξιακών ευκαιριών.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι ενέργειες αυτές θα συμβάλουν ώστε το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας να είναι καλύτερο, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής. Η δέσμευση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis