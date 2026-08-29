Το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα για τη ΔΕΘ: «Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα»

Με ένα τρίπτυχο που φιλοδοξεί να συμπυκνώσει όχι απλώς μια οικονομική πρόταση, αλλά ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, ετοιμάζεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας. Η κεντρική πολιτική φράση που αναμένεται να διατρέχει την παρέμβασή του είναι «Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα».

Στο επιτελείο του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξη Τσίπρα, οι τελευταίες επεξεργασίες για τη ΔΕΘ κινούνται γύρω από μία κεντρική πολιτική ιδέα: η συζήτηση για την επόμενη ημέρα της χώρας να μεταφερθεί από τη διαχείριση της καθημερινότητας στο ερώτημα του μοντέλου ανάπτυξης και, τελικά, του μοντέλου διακυβέρνησης.

Το τρίπτυχο του εναλλακτικού σχεδίου

Το εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ βασίζεται σε ένα σαφές τρίπτυχο. Αυτό περιλαμβάνει την έντιμη διακυβέρνηση, τη δίκαιη ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους δομείται η πρόταση του επιτελείου του, με σκοπό να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη απάντηση στα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα.

Ολιστικό σχέδιο σύγκλισης με την Ευρώπη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει από το βήμα της ΔΕΘ να περιγράψει ένα «ολιστικό σχέδιο σύγκλισης με την Ευρώπη». Η σύγκλιση αυτή τίθεται μάλιστα ως εθνικός στόχος της επόμενης περιόδου, διευκρινίζοντας ότι δεν αφορά μόνο τον στενό οικονομικό ορισμό της.

Στον σχεδιασμό που επεξεργάζεται το επιτελείο του, η απόσταση από την Ευρώπη θα μετριέται ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτά περιλαμβάνουν το κατά κεφαλήν εισόδημα, την παραγωγικότητα και τις αμοιβές, αλλά και το κράτος δικαίου, τη δημόσια Υγεία και Παιδεία, τη στέγη και, εν τέλει, την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Αποτίμηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν σχεδιάζεται μόνο ως παρουσίαση προγράμματος. Θα περιλαμβάνει και μια σκληρή αποτίμηση της επταετούς πλέον διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Για τον σκοπό αυτό, στο επιτελείο του συγκεντρώνουν στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηριχθεί η θέση ότι, πίσω από τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, εξακολουθεί να υπάρχει μια Ελλάδα που αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε κρίσιμα μεγέθη.

Κρίσιμα μεγέθη και κίνδυνος φτώχειας

Μεταξύ των στοιχείων που προορίζονται να βρεθούν στη «φαρέτρα» του Αλέξη Τσίπρα είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Το επιτελείο του τοποθετεί αυτό το μέγεθος στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, θα αναφερθεί στο ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το επιτελείο του υπολογίζει αυτό το ποσοστό στο 27,5% στην Ελλάδα, έναντι περίπου 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερο βάρος στη στεγαστική κρίση

Ιδιαίτερο βάρος στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα θα δοθεί στη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι συνεργάτες του, περίπου το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων κατευθύνεται στη στέγη.

Αυτό το ποσοστό αντιπαραβάλλεται με το αντίστοιχο 19% που παρατηρείται στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συγκεκριμένα μεγέθη δεν προορίζονται απλώς για οικονομική τεκμηρίωση, αλλά θα αποτελέσουν το υπόβαθρο της πολιτικής επίθεσης προς το Μέγαρο Μαξίμου, έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία.

Με πληροφορίες από: Newsit