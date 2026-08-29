Η ατζέντα του Αλέξη Τσίπρα για τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτοιμος να παρουσιάσει ένα ολιστικό σχέδιο σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα με την Ευρώπη, βασισμένο σε μια έντιμη διακυβέρνηση που θα διασφαλίζει τη δίκαιη ανάπτυξη. Η παρουσίαση αυτή αναμένεται να γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το σχέδιο του κ. Τσίπρα επικεντρώνεται σε ένα τρίπτυχο διακυβέρνησης που περιλαμβάνει τη σύγκλιση με την Ευρώπη, τη δίκαιη ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Το όραμα για τη διακυβέρνηση

Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ είναι έτοιμος να προτείνει ένα σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών, αλλά και των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Το σχέδιο αυτό θα συνοδεύεται από συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης.

Σύμφωνα με όσα τονίστηκαν και σε σύσκεψη με τους τομεάρχες του κόμματός του την Παρασκευή, ο κ. Τσίπρας θα ασκήσει δριμεία κριτική στην επταετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κριτική του θα εστιάσει στις μεγάλες ανισότητες που, όπως υποστηρίζει, γεννά η πολιτική της κυβέρνησης, καθώς και στο ζήτημα της διαφθοράς.

Τα στοιχεία που επικαλείται

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να στηρίξει την κριτική του επικαλούμενος στοιχεία από την Eurostat και την Κομισιόν. Αυτά τα στοιχεία, όπως θα καταδείξει, καταγράφουν αρνητικά ρεκόρ για την πραγματική οικονομία και τα νοικοκυριά, αποκαλύπτοντας την «αλήθεια των αριθμών».

Ειδικότερα, θα αναφερθεί στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, το οποίο βρίσκεται στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τονίσει επίσης ότι το 27,5% του πληθυσμού αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, όταν ο κοινοτικός μέσος όρος ανέρχεται στο 20%.

Ένα ακόμα στοιχείο που θα παρουσιάσει αφορά το κόστος στέγασης, καθώς το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος απορροφάται από τη στέγη. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 19%, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η πρόταση για αλλαγή πορείας

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να υπογραμμίσει ότι μετά από επτά χρόνια, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης. Θα τονίσει πως «αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι αλλαγή πορείας με έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη».

Για την ΕΛ.ΑΣ, η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη δεν περιορίζεται μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Περιλαμβάνει επίσης την παραγωγικότητα, τις αμοιβές, το κράτος δικαίου, τη δημόσια υγεία και παιδεία, τη στέγη, την ανθεκτικότητα και την αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής.

«Απαιτεί μια προοδευτική κυβέρνηση με πυξίδα, ικανότητα υλοποίησης και καθαρή κοινωνική επιλογή: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα» θα υποστηρίξει ο κ. Τσίπρας, περιγράφοντας την αναγκαιότητα μιας τέτοιας διακυβέρνησης.

Οι τρεις πυλώνες υλοποίησης

Ο κ. Τσίπρας θα περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο υλοποίησης της πρότασής του, η οποία θα στηριχθεί σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, με έμφαση στις επενδύσεις, την τεχνολογία και την εξωστρέφεια.

Ο δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται στους δίκαιους φόρους, τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά και τη μόνιμη ανακατανομή του πλούτου. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας στοχεύει σε χαμηλότερο κόστος ζωής και στην ενίσχυση των δημόσιων αγαθών, προσφέροντας ανακούφιση στους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis