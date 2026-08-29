Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» ενισχύει την άμυνα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Η Ελλάδα προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών της, εντάσσοντας στο οπλοστάσιό της το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα». Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο αντιαεροπορικό και αντιβαλλιστικό πλέγμα, το οποίο προέρχεται από το Ισραήλ και στοχεύει στην απόλυτη αεροπορική στεγανοποίηση της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ακυρώσει αποτελεσματικά τακτικές απειλές, ενισχύοντας την εθνική άμυνα σε όλη την επικράτεια.

Υπογραφή ιστορικής συμφωνίας στο Τελ Αβίβ

Η υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εθνική άμυνα της Ελλάδας. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, και ο επικεφαλής της ισραηλινής SIBAT, Ταξίαρχος ε.α. Yair Kulas.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» σφραγίζει τους αιθέρες, προσφέροντας πολυεπίπεδη αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική προστασία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το μήνυμα που εκπέμπεται προς κάθε κατεύθυνση είναι ξεκάθαρο: η Ελλάδα εισέρχεται οριστικά στην εποχή της απόλυτης αεροπορικής στεγανοποίησης.

Φιλοσοφία επιτήρησης και αποτροπής

Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν τους τελευταίους μήνες, πίσω από τις κλειστές πόρτες του Πενταγώνου με τους Ισραηλινούς επιτελείς, δεν ήταν απλώς τεχνικές διαπραγματεύσεις. Αποτέλεσαν την αρχή του μεγαλύτερου εξοπλιστικού άλματος που έχει πραγματοποιήσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν είναι ένα ακόμα οπλικό σύστημα που προστίθεται στο οπλοστάσιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντιθέτως, αποτελεί μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία επιτήρησης και αποτροπής. Αυτή η νέα προσέγγιση έχει ως στόχο να ακυρώσει στην πράξη κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του εναέριου χώρου της.

Αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Τα επιτελεία στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) εργάστηκαν με απόλυτη μυστικότητα για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος. Η εργασία τους περιλάμβανε την ενδελεχή ανάλυση των απειλών που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι απειλές αυτές εκτείνονται από τα φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέχρι τους υπερηχητικούς πυραύλους και τους βαλλιστικούς πυραύλους αιχμής.

Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος απαιτούσαν μια απάντηση που να μην αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δόθηκε ως η πιο κατηγορηματική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, ενισχύοντας την αμυντική ικανότητα της χώρας σε μια στρατηγικά κρίσιμη περιοχή.

Τα συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Στην καρδιά αυτού του γιγαντιαίου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού πλέγματος βρίσκονται συστήματα που έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο των επιχειρήσεων. Αυτά τα συστήματα έχουν αποδείξει την αξία τους κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά τους. Η ελληνική αρχιτεκτονική αεράμυνας αποκτά πλέον δομή πολλαπλών στρωμάτων.

Στο ανώτατο επίπεδο εμπλοκής, στα συστήματα μακράς εμβέλειας εντάσσεται το σύστημα David’s Sling (Σφενδόνη του Δαυίδ). Αυτό το σύστημα αναλαμβάνει την εξουδετέρωση βαλλιστικών απειλών σε αποστάσεις που αγγίζουν τα 150 χιλιόμετρα, παρέχοντας μια στρατηγική ομπρέλα που καλύπτει μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τεχνολογίες όπως τα συστήματα BARAK-MX και SPYDER, ενώ συμπληρώνεται από το εγχώριο anti-drone σύστημα «Κένταυρος», δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας.

Εξοπλιστικά προγράμματα και νέα δομή δυνάμεων

Η Ελλάδα τρέχει με γοργούς ρυθμούς τα εξοπλιστικά προγράμματα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Η κίνηση αυτή γίνεται εν όψει και των ανακοινώσεων της νέας ανανεωμένης Δομής Δυνάμεων. Παράλληλα, προετοιμάζεται το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2027 – 2037, το οποίο θα καθορίσει τις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ένα κεντρικό κομμάτι αυτής της ευρύτερης στρατηγικής, προσδίδοντας σημαντικές νέες δυνατότητες στην άμυνα της χώρας και ενισχύοντας την αποτρεπτική της ισχύ.

Με πληροφορίες από: Enikos