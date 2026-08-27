Έξι χώρες της ΕΕ ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό

Έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που συνεισφέρουν τα μεγαλύτερα ποσά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, συγκροτούν ένα κοινό μέτωπο κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από το προτεινόμενο σχέδιο της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034. Ο εν λόγω προϋπολογισμός ανέρχεται σε σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια ευρώ, και οι χώρες αυτές ζητούν μια ισορροπημένη μείωση των δαπανών σε όλους τους τομείς.

Κοινό μέτωπο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Οι έξι χώρες, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους ως σημαντικοί χρηματοδότες του κοινοτικού προϋπολογισμού, δημοσιοποίησαν μια κοινή δήλωση που υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστική αναθεώρηση του προτεινόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). Η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία εκφράζουν την αντίθεσή τους στον προϋπολογισμό των σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, όπως αυτός προτείνεται από την Κομισιόν για την επταετή περίοδο 2028-2034.

Σύμφωνα με την κοινή τους θέση, οι απαιτούμενες περικοπές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν «με ισορροπημένο τρόπο», διασφαλίζοντας ότι θα επηρεάσουν όλους τους τομείς δαπανών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτή η συλλογική κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου, παρά τις εκκλήσεις για περικοπές, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά ταυτόχρονα πρόσθετους πόρους για την ενίσχυση κρίσιμων τομέων, όπως η άμυνα, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και η επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας για την Ένωση.

Η συνάντηση στο Βερολίνο και οι διαβουλεύσεις

Η κοινή δήλωση των έξι κρατών-μελών, η οποία σηματοδοτεί τη συγκρότηση αυτού του «κοινού μετώπου», συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης των ηγετών τους στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο. Η δημοσιοποίηση της εν λόγω δήλωσης πραγματοποιείται σε μια κομβική στιγμή, καθώς ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, βρίσκεται σε περιοδεία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο κ. Κόστα διεξάγει διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, με σκοπό τη διερεύνηση των θέσεών τους και την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο ίδιος έχει τονίσει ότι η επίτευξη αυτής της συμφωνίας έως το τέλος του 2026 αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Υπενθυμίζεται ότι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, γνωστός ως ΠΔΠ, απαιτεί την ομόφωνη έγκριση και των 27 κρατών-μελών για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή.

Προηγούμενη πρόταση της Γερμανίας και κοινές προτεραιότητες

Το αίτημα που διατυπώνουν οι έξι χώρες έρχεται να ενισχύσει μια προηγούμενη πρόταση της Γερμανίας, η οποία είχε ήδη ζητήσει έναν μικρότερο προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, τον Ιούνιο, η Γερμανία είχε εκφράσει την ανάγκη για μείωση του προϋπολογισμού κατά περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ, προειδοποιώντας τότε ότι τα υφιστάμενα σχέδια δεν ήταν οικονομικά βιώσιμα. Η τωρινή κοινή δήλωση διευρύνει σημαντικά αυτή τη θέση, καθώς πλέον υποστηρίζεται από πέντε επιπλέον κράτη μέλη.

Παράλληλα με τις προτάσεις για περικοπές, οι έξι χώρες υποστήριξαν με έμφαση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέσει περισσότερους πόρους σε συγκεκριμένες, κοινές προτεραιότητες. Αυτές οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της άμυνας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών, την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Αντίθεση σε νέο δανεισμό και όροι για το κράτος δικαίου

Στο πλαίσιο των διατυπωμένων προτάσεών τους, οι έξι χώρες εξέφρασαν επίσης την κατηγορηματική τους αντίθεση σε οποιονδήποτε νέο κοινό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισαν ότι ο κοινός δανεισμός «δεν αποτελεί λύση στις δημοσιονομικές μας προκλήσεις», δηλώνοντας έτσι την προτίμησή τους για άλλους τρόπους χρηματοδότησης ή για μια πιο συντηρητική διαχείριση των υφιστάμενων πόρων.

Επιπλέον, ένα από τα βασικά αιτήματα των χωρών αυτών είναι η εφαρμογή αυστηρών όρων που θα συνδέουν άμεσα τη χορήγηση ευρωπαϊκών κονδυλίων με τον σεβασμό του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη. Τέλος, οι χώρες αυτές υποστήριξαν ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν τον φόρτο εργασίας τους με το υπάρχον προσωπικό, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον προσλήψεις ή αύξηση των διοικητικών δαπανών, προάγοντας έτσι την αποδοτικότητα και τη λιτότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki