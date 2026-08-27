Παύλος Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ «διυλίζει τον Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την Ακρίτα»

Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη για εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών στην πολιτική της στάση. Αφορμή για αυτή την κριτική αποτέλεσε η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα και την Έλενα Ακρίτα.

Η κατηγορία για «δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Ο Παύλος Μαρινάκης, στην ανάρτησή του, έθεσε ευθέως το ζήτημα της διαφορετικής προσέγγισης του ΠΑΣΟΚ σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφορικά με τη συνοχή των θέσεών του.

Η κριτική του κ. Μαρινάκη εστιάζει στην αντίθεση μεταξύ της αρνητικής στάσης που κράτησε το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και της θετικής του στάσης απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε τη φράση «διυλίζει» για τον κ. Στουρνάρα και «καταπίνει» για την κυρία Ακρίτα, προκειμένου να αναδείξει αυτό που θεωρεί ασυνέπεια.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα

Ειδικότερα, η Χαριλάου Τρικούπη είχε εκφράσει την αρνητική της στάση όσον αφορά την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, οδήγησε στην καταψήφιση του κ. Στουρνάρα από το ΠΑΣΟΚ. Η κίνηση αυτή είχε προκαλέσει συζητήσεις στον πολιτικό χώρο, καθώς αφορούσε ένα κεντρικό πρόσωπο της οικονομικής διακυβέρνησης της χώρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε αυτό το γεγονός ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για την κατηγορία περί «δύο μέτρων και δύο σταθμών», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επέδειξε αυστηρότητα και κριτική διάθεση στην περίπτωση του κ. Στουρνάρα, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις.

Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα και η προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ

Αντίθετα με την περίπτωση του Γιάννη Στουρνάρα, το ΠΑΣΟΚ επέδειξε θετική στάση απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Αυτή η στάση αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία της κριτικής του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος θεώρησε ότι η αποδοχή της κυρίας Ακρίτα από το ΠΑΣΟΚ έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη στάση του κόμματος.

Η θετική προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, σε συνδυασμό με την αρνητική στάση για τον Γιάννη Στουρνάρα, αποτέλεσε την αφορμή για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορήσει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη για ασυνέπεια και επιλεκτικότητα στις πολιτικές του επιλογές.

Συσχέτιση με το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη» του 2015

Ο Παύλος Μαρινάκης προχώρησε παραπέρα, συνδέοντας τη σημερινή πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ με την περίοδο του 2015 και το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». Στην ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «Έντεκα χρόνια μετά το “Μένουμε Ευρώπη”, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας».

Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Μαρινάκης επιχειρεί να τοποθετήσει τη σημερινή πολιτική κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, υποδηλώνοντας μια μετατόπιση ή συμμαχία με πολιτικές τάσεις που, κατά την άποψή του, εκφράζουν ακραίες θέσεις. Η αναφορά στην «πάνω και κάτω πλατεία» παραπέμπει σε συγκεκριμένες πολιτικές εκφράσεις του παρελθόντος.

Το αιχμηρό σχόλιο και η κατακλείδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα αιχμηρό σχόλιο, το οποίο συνοψίζει την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ. «Καθένας με τις επιλογές του», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, κλείνοντας την παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η φράση αποτελεί μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, υπογραμμίζοντας την ευθύνη των πολιτικών επιλογών και τη διάσταση απόψεων μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από την κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis