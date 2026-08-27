Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησε για την επέκταση του Μετρό της πόλης στο Μέγαρο Μουσικής. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ένα χιουμοριστικό περιστατικό με έναν νεαρό ακροατή, ο οποίος εξέφρασε ένα ιδιαίτερο αίτημα σχετικά με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Κωνσταντέλια. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε χαμόγελα στο ακροατήριο, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν οι πολίτες.

Η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που προσθέτει πέντε νέους σταθμούς στο δίκτυο της πόλης. Η επέκταση αυτή, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων.

Ο πρωθυπουργός θυμήθηκε ένα περιστατικό που συνέβη κατά την έξοδό του από τον σταθμό Μίκρα. Μια γυναίκα τον πλησίασε, του έδειξε το σπίτι της που βρίσκεται δίπλα στον σταθμό και του είπε χαρακτηριστικά: «Ήμουν νια και γέρασα». Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι η φράση αυτή «περικλείει συνοπτικά» την ιστορία της υποχρέωσης που είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη μακρά αναμονή για την ολοκλήρωση του έργου.

Πέρα από την επέκταση προς την Καλαμαριά, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε και την επιτάχυνση των μελετών για την περαιτέρω επέκταση του Μετρό. Συγκεκριμένα, οι μελέτες αφορούν την επέκταση προς τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, δείχνοντας τη δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών.

Το απρόοπτο αίτημα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια

Σε μια χιουμοριστική παρένθεση κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «δεν έχουμε όλοι τις ίδιες προτεραιότητες». Όπως ανέφερε, καθώς κατευθυνόταν στη συνάντηση, άκουσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό έναν νεαρό ακροατή να εκφράζει εμφανώς τον εκνευρισμό του.

Ο νεαρός ακροατής είπε: «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια!». Αυτό το αυθόρμητο σχόλιο, που αφορούσε τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Κωνσταντέλια, έφτασε μέχρι την ομιλία του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τα εγκαίνια των νέων σταθμών του Μετρό.

Απαντώντας στο αίτημα, ο πρωθυπουργός σχολίασε χαμογελώντας: «Εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα» και συμπλήρωσε «Δεν μπορώ να φέρω πίσω τον Κωνσταντέλια». Η δήλωση αυτή χάρισε χαμόγελα στο ακροατήριο, καθώς ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε με χιούμορ τα όρια της εξουσίας σε τέτοιου είδους αιτήματα.

Η μεταγραφή που απασχολεί τη Θεσσαλονίκη

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στη Μπορούσια Ντόρτμουντ παραμένει ένα αδιαμφισβήτητο θέμα συζήτησης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η ποδοσφαιρική φρενίτιδα που επικρατεί στην πόλη είναι έντονη, με τους φιλάθλους να εκφράζουν την αγάπη τους για την ομάδα και τους παίκτες της.

Ο πρωθυπουργός, χωρίς να θέλει να υπεισέλθει στα οπαδικά, δήλωσε ότι χαίρεται πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες του εξωτερικού. Η διάκριση Ελλήνων αθλητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί πηγή υπερηφάνειας, όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η αγάπη για την μπάλα επισκιάζει τα έργα υποδομής

Το αυθόρμητο σχόλιο του πρωθυπουργού, καθώς και η αντίδραση του ακροατηρίου, αποδεικνύουν πως στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη γνωστή ως «ποδοσφαιρομάνα», η αγάπη για την μπάλα μπορεί να επισκιάσει ακόμη και τα πιο σπουδαία έργα υποδομής. Η ποδοσφαιρική φρενίτιδα φτάνει σε σημείο να γίνεται αντικείμενο συζήτησης ακόμη και σε επίσημες ομιλίες.

Ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας το αίτημα του νεαρού, έδειξε ότι υπάρχουν αιτήματα στα οποία ακόμη και η εξουσία σηκώνει τα χέρια ψηλά, αναγνωρίζοντας τη δύναμη του πάθους για το ποδόσφαιρο στην πόλη.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta