«Γεια σου Μέτε, θέλω να σου φτιάξω τη μύτη»: Η πρωθυπουργός της Δανίας έχει «stalker» πλαστικό χειρουργό

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας απαντώντας δημόσια σε ένα μήνυμα που έλαβε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το μήνυμα αυτό, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ανάρμοστο, προερχόταν από έναν χρήστη που δήλωνε πλαστικός χειρουργός και της πρότεινε να «διορθώσει» τη μύτη της. Η κίνηση της πρωθυπουργού να δημοσιοποιήσει το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις.

Η δημόσια αντίδραση της πρωθυπουργού

Η Μέτε Φρέντερικσεν, ως ηγέτης της Δανίας, επέλεξε να μην αγνοήσει το μήνυμα που δέχθηκε, αλλά να το φέρει στο φως της δημοσιότητας. Η απάντησή της δόθηκε με δημόσιο τρόπο, μέσω των ίδιων των κοινωνικών δικτύων όπου έλαβε την αρχική επικοινωνία. Αυτή η επιλογή υπογραμμίζει την πρόθεση της πρωθυπουργού να αναδείξει το περιεχόμενο της εν λόγω αλληλογραφίας.

Για να το επιτύχει αυτό, η κ. Φρέντερικσεν ανάρτησε ένα στιγμιότυπο του επίμαχου μηνύματος. Με αυτόν τον τρόπο, το ακριβές περιεχόμενο και η φύση της πρότασης έγιναν άμεσα προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, επιτρέποντας στους χρήστες να δουν την πρωτότυπη διατύπωση του αποστολέα.

Το ανάρμοστο περιεχόμενο του μηνύματος

Το μήνυμα που απευθυνόταν στην πρωθυπουργό της Δανίας ξεκίναγε με έναν άμεσο χαιρετισμό, αναφέροντας: «Γεια σου Μέτε». Η συνέχεια του μηνύματος περιείχε την ουσία της πρότασης, η οποία κρίθηκε ως ανάρμοστη. Ο αποστολέας δήλωνε ευθέως την πρόθεσή του να παρέμβει αισθητικά στην εμφάνιση της πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, η φράση που χρησιμοποιήθηκε ήταν: «Μπορώ να διορθώσω αυτό το μικρό σημείο στη μύτη σου». Αυτή η διατύπωση υποδηλώνει μια υποκειμενική εκτίμηση του αποστολέα για την ανάγκη αισθητικής βελτίωσης. Η πρόταση αυτή, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί το βασικό στοιχείο του μηνύματος που δέχθηκε η Μέτε Φρέντερικσεν.

Η ιδιότητα και η πρόθεση του αποστολέα

Ο χρήστης των κοινωνικών δικτύων που απέστειλε το μήνυμα στην πρωθυπουργό της Δανίας αυτοπροσδιορίστηκε με σαφήνεια. Στο ίδιο το μήνυμα, ο αποστολέας δήλωσε την επαγγελματική του ιδιότητα, γράφοντας: «Είμαι πλαστικός χειρουργός». Η αναφορά στην ειδικότητά του συνόδευε την πρόταση για αισθητική επέμβαση.

Η βασική αιτία της επικοινωνίας ήταν η πεποίθηση του εν λόγω χρήστη ότι η μύτη της Δανής πρωθυπουργού χρειαζόταν αισθητική διόρθωση. Με βάση αυτή την εκτίμηση, ο πλαστικός χειρουργός προσφέρθηκε να προβεί στην εν λόγω επέμβαση, θεωρώντας ότι υπήρχε ένα «μικρό σημείο» που χρήζει παρέμβασης.

Το πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων

Το σύνολο του περιστατικού, τόσο η αποστολή του μηνύματος όσο και η δημόσια απάντηση της πρωθυπουργού, έλαβε χώρα στο περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων. Η Μέτε Φρέντερικσεν έλαβε την αρχική επικοινωνία από έναν λογαριασμό που δραστηριοποιείται σε αυτές τις πλατφόρμες. Αυτό αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες προσωπικότητες μπορούν να δεχθούν μηνύματα, ακόμη και ανάρμοστα, μέσω αυτών των μέσων.

Η επιλογή των socials για την αποστολή μιας τέτοιας προσωπικής και ταυτόχρονα επαγγελματικής πρότασης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του σύγχρονου ψηφιακού τοπίου. Η πρωθυπουργός, με τη σειρά της, αξιοποίησε την ίδια δυναμική των κοινωνικών δικτύων για να δημοσιοποιήσει το στιγμιότυπο του μηνύματος, επιλέγοντας τη διαφάνεια ως απάντηση σε αυτή την ανάρμοστη προσέγγιση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta