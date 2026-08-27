Η Άγκυρα κλιμακώνει την απειλητική της ρητορική, εκδίδοντας αυστηρή προειδοποίηση προς την Αθήνα σχετικά με την ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας απείλησε ότι μια τέτοια κίνηση θα έβλαπτε την «ειρήνη και τη σταθερότητα του Αιγαίου». Η Τουρκία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματά και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα αναλόγως.

Η προειδοποίηση της Άγκυρας για τη Ρόδο

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς την Αθήνα, με αφορμή την ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης drones (UAV) στη Ρόδο. Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει πως «η πιθανή εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο».

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου. Το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου, όπως τονίζεται, ρυθμίζεται με σαφή και δεσμευτικό τρόπο από διεθνείς συνθήκες.

Το νομικό καθεστώς των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επισημαίνει ότι το νομικό καθεστώς των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς καθορίζεται σαφώς από τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947. Η Τουρκία δηλώνει σε κάθε ευκαιρία ότι η στρατιωτικοποίηση αυτών των νησιών από την Ελλάδα, κατά παράβαση των συνθηκών, είναι παράνομη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Άγκυρα υπογραμμίζει την ανάγκη να εγκαταλειφθεί αυτή η πρακτική. Οποιοδήποτε βήμα προς την εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε, κατά την τουρκική πλευρά, παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Η αποφασιστικότητα της Τουρκίας

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας τονίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Αυτά τα δικαιώματα και συμφέροντα απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αναλόγως.

Η Τουρκία θεωρεί ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα έβλαπτε όχι μόνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, αλλά και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η θέση της Άγκυρας είναι σταθερή όσον αφορά την τήρηση των διεθνών συνθηκών που αφορούν το καθεστώς των νησιών.

Θετικό βήμα η μεταφορά των συστημάτων Patriot

Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα επικροτεί την απόφαση μεταφοράς των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει αυτή την κίνηση ως ένα «θετικό βήμα» προς την κατεύθυνση της αναστροφής της τρέχουσας εσφαλμένης πρακτικής.

Η Τουρκία θεωρεί την ενέργεια αυτή ως ένα εποικοδομητικό βήμα που συμβάλλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Η Άγκυρα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλα τα ανάλογα βήματα που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες.

Υποστήριξη για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δηλώνει τη δέσμευσή του να υποστηρίζει κάθε εποικοδομητική ενέργεια. Αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με την Άγκυρα, πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η Τουρκία επισημαίνει ότι τέτοια βήματα πρέπει να είναι συμβατά με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες. Η Άγκυρα επιδιώκει τη διατήρηση της σταθερότητας και την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, στηριζόμενη στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών.

Με πληροφορίες από: Reader