Οι εργασίες στο ΣΕΦ εγείρουν ερωτήματα για τη σύμβαση παραχώρησης και τη χρηματοδότηση

Εύλογα ερωτήματα έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τις εκτεταμένες εργασίες που πραγματοποιούνται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), καθώς και τη μη υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στις οποίες απεικονίζεται ο Γιώργος Αγγελόπουλος να επιβλέπει τα έργα, έχουν προκαλέσει απορίες για το πώς μια ιδιωτική εταιρεία προχωρά σε τόσο μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις σε ένα γήπεδο που, όπως η ίδια η ΚΑΕ Ολυμπιακός ισχυρίζεται, ανήκει στο Δημόσιο και έχει χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση με 25 εκατομμύρια ευρώ.

Εργασίες εν μέσω ερωτημάτων

Οι φωτογραφίες με τον Γιώργο Αγγελόπουλο πάνω σε μπουλντόζες στο πρώην παρκέ του ΣΕΦ, οι οποίες δημοσιεύτηκαν πριν από μερικές ημέρες, έδειξαν ένα τοπίο που θυμίζει «βομβαρδισμένο». Αυτές οι εικόνες προκάλεσαν πλήθος αποριών αναφορικά με τη μη υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του φαληρικού σταδίου στον Ολυμπιακό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει μέσω δημοσιευμάτων και αναρτήσεων ότι οι εργασίες στο προπονητήριο έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, εκτεταμένες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και στην κεντρική σάλα του σταδίου. Το παρκέ έχει αποκολληθεί, με στόχο τη διεύρυνση της χωρητικότητας του γηπέδου. Το γεγονός ότι αυτές οι εργασίες, οι οποίες είναι μεγάλου βεληνεκούς και κόστους, πραγματοποιούνται από μία ιδιωτική εταιρεία σε ένα γήπεδο που ανήκει στο Δημόσιο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα που απαιτούν άμεσες απαντήσεις από τους αρμοδίους.

Η συμφωνία παραχώρησης και η χρηματοδότηση

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με την κυβέρνηση για την παραχώρηση του ΣΕΦ για τα επόμενα 49 χρόνια. Αυτή η συμφωνία έχει επιτευχθεί εδώ και αρκετό καιρό, με τη σχετική τροπολογία να έχει ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή στις 31 Ιουλίου του 2025. Αυτό σημαίνει ότι έχει περάσει πάνω από έναν χρόνο από την ψήφιση της τροπολογίας.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει υπογραφεί. Παρά τη μη υπογραφή της σύμβασης, το ΣΕΦ συνεχίζει να χρηματοδοτείται αδρά από εθνικά κονδύλια. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση έχει χρηματοδοτήσει το στάδιο με το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Απορίες για τις άδειες και την εποπτεία

Οι αρμόδιοι καλούνται να απαντήσουν άμεσα τόσο για τους λόγους της καθυστέρησης στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό, όσο και για το ποιος επέτρεψε την εκτέλεση των έργων. Πρέπει να διευκρινιστεί εάν έχουν δοθεί νόμιμα οι σχετικές άδειες για όλα αυτά τα έργα και αν η παρακολούθησή τους γίνεται από το ΣΕΦ ή αποκλειστικά υπό την εποπτεία της διοίκησης του Ολυμπιακού.

Η ίδια η διοίκηση του Ολυμπιακού οφείλει επίσης να δώσει απαντήσεις σχετικά με το γιατί χρηματοδοτεί τέτοιες εργασίες σε ένα γήπεδο το οποίο, σύμφωνα με τους δικούς της ισχυρισμούς, δεν της ανήκει. Το τοπίο παραμένει θολό ως προς τις διαδικασίες και τις εγκρίσεις που έχουν δοθεί για τις εν εξελίξει παρεμβάσεις.

Η παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η στάση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Συνέδριο ζητά διευκρινίσεις από το Τεχνικό Επιμελητήριο αναφορικά με τα δημοσιεύματα που φέρνουν στο φως τα έργα που εκτελούνται στο ΣΕΦ. Η κίνηση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου έρχεται λίγες ημέρες μετά από μία προηγούμενη απόφασή του.

Πιο συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ακυρώσει τον διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ, λόγω πολλαπλών παραλε. Στη συνέχεια, προχώρησε στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού, ο οποίος έχει οριστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση των εργασιών στο φαληρικό στάδιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis