Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στους 10 βουλευτές μετά τις τελευταίες εξελίξεις

Νέες σημαντικές αλλαγές στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς ανακοινώθηκαν επίσημα σήμερα Πέμπτη (27/8) στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι εξελίξεις αυτές περιλαμβάνουν τη διαγραφή της βουλευτού Νίνας Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Μετά τις συγκεκριμένες κινήσεις, η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί δραματικά, φτάνοντας τους μόλις δέκα βουλευτές.

Σημαντική μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται μια σημαντική μείωση στον αριθμό των μελών της, καθώς πλέον αριθμεί μόλις δέκα βουλευτές. Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της διαγραφής της Νίνας Κασιμάτη και της ανεξαρτητοποίησης της Όλγας Γεροβασίλη, γεγονότα που ανακοινώθηκαν επισήμως στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου την Πέμπτη (27/8).

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκλογές του 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταφέρει να εκλέξει σαράντα οκτώ βουλευτές, γεγονός που του είχε εξασφαλίσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, οι συνεχείς αποχωρήσεις και διαγραφές έχουν οδηγήσει σε απώλεια ενός μεγάλου μέρους της αρχικής του κοινοβουλευτικής δύναμης.

Υποχώρηση στην πέμπτη θέση μεταξύ των κοινοβουλευτικών δυνάμεων

Μετά τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στην πέμπτη θέση μεταξύ των κοινοβουλευτικών δυνάμεων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η κοινοβουλευτική του ομάδα βρίσκεται πλέον πίσω από την Ελληνική Λύση, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, όσον αφορά τον αριθμό των εδρών.

Αυτή η περαιτέρω απώλεια εδάφους σε επίπεδο αριθμού βουλευτών αναδιαμορφώνει τον χάρτη των κοινοβουλευτικών συσχετισμών, καταδεικνύοντας τις μεταβολές που συντελούνται στην πολιτική σκηνή. Η θέση του κόμματος ως αξιωματική αντιπολίτευση, που είχε καταληφθεί μετά τις εκλογές του 2023, έχει πλέον αλλάξει σημαντικά.

Το ζήτημα της κενής θέσης στο προεδρείο της Βουλής

Παράλληλα με τις αλλαγές στη σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ένα ακόμη ζήτημα που προκύπτει είναι η κενή θέση που κατείχε ο ΣΥΡΙΖΑ στο προεδρείο της Βουλής. Η θέση αυτή έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και την ανεξαρτητοποίησή της.

Για την κάλυψη της θέσης της αντιπροέδρου της Βουλής, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έχει προτείνει την Έλενα Ακρίτα. Η υποψηφιότητα της βουλευτού Επικρατείας έχει ήδη τεθεί προς συζήτηση και αναμένεται να απασχολήσει τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου.

Εμπόδια στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για το προεδρείο

Ωστόσο, η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής συναντά ήδη εμπόδια εντός του κοινοβουλευτικού πλαισίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, η κυβερνητική παράταξη δεν αναμένεται να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης.

Αυτή η στάση της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης και καθιστά αβέβαιη την άμεση κάλυψη της κενής θέσης στο προεδρείο του Κοινοβουλίου. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στις εσωτερικές και κοινοβουλευτικές διεργασίες που απασχολούν τον ΣΥΡΙΖΑ και την ευρύτερη πολιτική σκηνή.

Πιθανές μελλοντικές απώλειες βουλευτών για τον ΣΥΡΙΖΑ

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πλέον δέκα βουλευτές, βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και αλλαγών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες απώλειες βουλευτών συν τω χρόνω, κάτι που θα μείωνε περαιτέρω την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση.

Αυτή η προοπτική υπογραμμίζει την αβεβαιότητα που επικρατεί στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος και τις πιθανές περαιτέρω αλλαγές στους συσχετισμούς δυνάμεων εντός της Βουλής. Η κατάσταση αυτή διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες εξελίξεις στο εγγύς μέλλον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki