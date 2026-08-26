Νέο Peugeot 308: diesel κινητήρας 130 ίππων, αυτόματο κιβώτιο και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ

Εν μέσω της γενικότερης τάσης για περιορισμό των diesel κινητήρων στην αγορά αυτοκινήτων, το ανανεωμένο Peugeot 308 έρχεται να προσφέρει μια αξιόλογη και καλοεξοπλισμένη επιλογή. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει έναν ισχυρό diesel κινητήρα 130 ίππων, συνδυασμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα. Με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται κάτω από τα 25.000 ευρώ, καθιστώντας το μία από τις ελάχιστες αντίστοιχες προτάσεις που έχουν απομείνει στην ελληνική αγορά.

Η θέση των diesel κινητήρων στην αγορά

Οι diesel κινητήρες έχουν γνωρίσει σημαντικό περιορισμό τα τελευταία χρόνια, καθώς η αγορά στρέφεται προς άλλες τεχνολογίες. Ωστόσο, παρά αυτή τη συρρίκνωση, εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις πιο συμφέρουσες επιλογές για συγκεκριμένες κατηγορίες οδηγών. Η δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου παραμένει ένα ισχυρό πλεονέκτημα.

Ειδικότερα, για όσους πραγματοποιούν πολλά χιλιόμετρα σε καθημερινή βάση, ταξιδεύουν συχνά εκτός πόλης ή αναζητούν μεγάλη αυτονομία χωρίς την ανάγκη για συνεχείς στάσεις ανεφοδιασμού, τα diesel μοντέλα προσφέρουν μια πρακτική λύση. Η οικονομία στην κατανάλωση και η εκτεταμένη εμβέλεια είναι παράγοντες που συνεχίζουν να καθιστούν τους πετρελαιοκινητήρες ελκυστικούς για ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών.

Το ανανεωμένο Peugeot 308: κινητήρας και αυτονομία

Το αυτοκίνητο που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι το ανανεωμένο Peugeot 308. Το μοντέλο διατηρεί στη διαθέσιμη γκάμα του τον γνωστό και αποδοτικό κινητήρα 1.5 BlueHDi. Αυτός ο πετρελαιοκινητήρας έχει καθιερωθεί για την αξιοπιστία και την οικονομία του, προσφέροντας παράλληλα ικανοποιητικές επιδόσεις.

Ο κινητήρας 1.5 BlueHDi αποδίδει 130 ίππους, μια ισχύ που κρίνεται επαρκής για τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, τόσο εντός όσο και εκτός αστικού περιβάλλοντος. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συνδυασμού είναι η αυτονομία που μπορεί να προσφέρει, η οποία ξεπερνά με άνεση τα 1.000 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες επισκέψεις στο πρατήριο καυσίμων και μεγαλύτερη άνεση στα ταξίδια.

Ο συνδυασμός αυτόματου κιβωτίου και ισχύος

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο πετρελαιοκινητήρας του Peugeot 308 συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μια πιο ξεκούραστη και ομαλή οδηγική εμπειρία, ειδικά σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας ή σε πολύωρα ταξίδια, όπου η απουσία αλλαγών ταχυτήτων συμβάλλει στην μείωση της κόπωσης του οδηγού.

Η ισχύς των 130 ίππων, σε συνδυασμό με την ευκολία που προσφέρει το αυτόματο κιβώτιο, καθιστά το ανανεωμένο Peugeot 308 μια ολοκληρωμένη πρόταση. Το όχημα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για γρήγορες επιταχύνσεις όταν χρειάζεται, ενώ παράλληλα διατηρεί την οικονομία καυσίμου που χαρακτηρίζει τους diesel κινητήρες.

Προωθητική τιμή και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot έχει ανακοινώσει μια τρέχουσα προωθητική ενέργεια, στο πλαίσιο της οποίας η συγκεκριμένη έκδοση του Peugeot 308, με τον κινητήρα 1.5 BlueHDi και το αυτόματο κιβώτιο, ξεκινά από τα 24.900 ευρώ. Αυτή η τιμή καθιστά το μοντέλο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην αγορά.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η τιμή εκκίνησης του ανανεωμένου Peugeot 308 είναι χαμηλότερη από εκείνη αρκετών μικρότερων SUV που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τον πλούσιο εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το καθιστά μία από τις ελάχιστες και πιο συμφέρουσες αντίστοιχες προτάσεις που έχουν απομείνει στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, προσφέροντας σημαντική αξία για τα χρήματα του καταναλωτή.

Με πληροφορίες από: Topontiki