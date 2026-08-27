Ο Αλέξης Τσίπρας αναζητεί γέφυρες με το Κέντρο μέσω ΔΕΘ

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, με το βλέμμα στραμμένο στις μετρήσεις του φθινοπώρου και στόχο τη δημιουργία «γεφυρών» με το πολιτικό Κέντρο. Τρεις μήνες μετά την ίδρυσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) καλείται να αποδείξει τον χαρακτήρα της ως δύναμη εναλλακτικής διακυβέρνησης. Ο πρώην πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος και θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, επιδιώκοντας να υπερβεί τα τρέχοντα ποσοστά του κόμματος.

Η διπλή παρουσία στη ΔΕΘ

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προγραμματίσει διπλή παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το νεοϊδρυθέν πολιτικό σχήμα της ΕΛ.Α.Σ. Η πρώτη του επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα παρουσιάσει αναλυτικά το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η παρουσίαση αυτή θα φιλοξενηθεί σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Μία εβδομάδα αργότερα, συγκεκριμένα την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Η συνέντευξη αυτή θα λάβει χώρα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ μετά από τέσσερα χρόνια, καθώς η τελευταία του παρουσία στην έκθεση ήταν το 2022, και μάλιστα με διαφορετικό πολιτικό κόμμα από την ΕΛ.Α.Σ.

Το στοίχημα της υπέρβασης του «ταβανιού» του 17%

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μόλις τρεις μήνες μετά την ίδρυσή της, καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι αποτελεί μια πραγματική δύναμη εναλλακτικής διακυβέρνησης, ξεπερνώντας τον χαρακτηρισμό ενός απλού μεσαίου κόμματος της Κεντροαριστεράς. Παρόλο που ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να ανησυχεί προς το παρόν για την κατάταξη της ΕΛ.Α.Σ. – η οποία διατηρεί τη δεύτερη θέση σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν – το κύριο στοίχημα για το φθινόπωρο είναι η υπέρβαση συγκεκριμένων ποσοστών.

Το νεοϊδρυθέν κόμμα έχει καταγράψει σταθερά ποσοστά που κυμαίνονται στην περιοχή του 17% κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου τριμήνου της λειτουργίας του. Αυτή η σταθερότητα, χωρίς υπέρβαση, έχει οδηγήσει αναλυτές, δημοσιολόγους και πολιτικούς αντιπάλους να κάνουν λόγο για ένα «ταβάνι» που περιορίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΛ.Α.Σ. Το κρίσιμο για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το επόμενο διάστημα θα είναι, καταρχάς, να «ξεκολλήσει» από αυτό το 17%.

Ο στόχος του 20% και η δυναμική για την εξουσία

Το ευκταίο και επιθυμητό για την ηγεσία και τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. είναι να καταγράψει το κόμμα ποσοστό με το «2» μπροστά, δηλαδή να φτάσει το 20%. Μια τέτοια επίδοση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο καμπής για την πορεία του κόμματος. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μεταδώσει στο κοινό την αίσθηση μιας σαφούς ανοδικής δυναμικής, κάτι που με τη σειρά του θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ουσιαστική μείωση της ψαλίδας με τη Νέα Δημοκρατία.

Κατ’ επέκταση, εάν η ΕΛ.Α.Σ. καταφέρει στο άμεσο μέλλον να ξεκλειδώσει και να εδραιώσει μια τέτοια ανοδική δυναμική, τότε θα διαμορφωθεί ένα κλίμα στην πολιτική σκηνή που θα υποδηλώνει ότι το παιχνίδι για τον στόχο της εξουσίας είναι πλέον ανοιχτό. Ωστόσο, τα χρονικά περιθώρια για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι στενά, και το επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. γνωρίζει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει επ’ αόριστον για να δει απτά σημάδια αυτής της ανοδικής πορείας.

Η προσέγγιση των ψηφοφόρων του Κέντρου

Βασικός στόχος για τον Αλέξη Τσίπρα κατά την επικείμενη παρουσία του στη ΔΕΘ είναι να εδραιωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως ο βασικός πόλος διακυβέρνησης, αποτελώντας την κύρια εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, επιδιώκει να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή ενός ευρύτερου κοινού, κάτι που θεωρείται απαραίτητο για την επιτυχή διεύρυνση των ποσοστών της ΕΛ.Α.Σ. πέρα από το τρέχον επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό του 17%, το οποίο ουσιαστικά αντιστοιχεί στο ποσοστό που έλαβε στις εκλογές του 2023, θεωρείται πλέον κατοχυρωμένο, η ρητορική του Αλέξη Τσίπρα καταδεικνύει μια σαφή στρατηγική. Ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να θεωρεί υποχρέωσή του να κοιτάξει προς ένα τμήμα των ψηφοφόρων του Κέντρου. Πρόκειται για ψηφοφόρους που ενδέχεται να είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, αλλά πλέον, όπως αναφέρεται, «το σκέφτονται» εκ νέου, αποτελώντας έναν κρίσιμο στόχο για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki