ΕΛΑΣ: Κάλεσμα στον πρωθυπουργό για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων

Η Ελληνική Αριστερά (ΕΛΑΣ) απηύθυνε κάλεσμα προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας του να εξετάσει την επιβολή έκτακτης φορολόγησης στα υπερκέρδη των εταιρειών πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου αναμένονται ανακοινώσεις.

Το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ότι, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για τη φορολόγηση αυτών των κερδών, η ελληνική κυβέρνηση φέρεται να αποφεύγει τη σχετική συζήτηση.

Ευρωπαϊκές πρακτικές και η στάση της Ελλάδας

Στην ανακοίνωσή του, το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΕΛΑΣ τονίζει ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Πορτογαλία, η οποία έχει ήδη προχωρήσει στην επιβολή ειδικής εισφοράς, βασισμένη στα πρόσφατα κέρδη των ενεργειακών επιχειρήσεων.

Σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αυτές πρωτοβουλίες, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λάβει καμία αντίστοιχη δράση. Αυτή η στάση, σύμφωνα με την οργάνωση, δείχνει μια προσπάθεια αποφυγής της συζήτησης γύρω από το θέμα της έκτακτης φορολόγησης.

Απουσία πλαφόν και αυξανόμενο κόστος

Πέρα από την απουσία φορολόγησης των υπερκερδών, η ΕΛΑΣ ασκεί κριτική και για την έλλειψη πρωτοβουλιών σχετικά με την εισαγωγή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ακριβότερα καύσιμα.

Αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα πολίτες, αγρότες, επαγγελματίες και παραγωγικές επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διαρκώς αυξανόμενο κόστος. Η έλλειψη μέτρων προστασίας της αγοράς και των καταναλωτών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα και την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Εκτίναξη κερδοφορίας των διυλιστηρίων

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι δύο μεγάλοι όμιλοι διύλισης της χώρας παρουσίασαν μια πρωτοφανή εκτίναξη της κερδοφορίας τους. Τα προ φόρων και καθαρά κέρδη τους κατέγραψαν πολλαπλάσια αύξηση σε σχέση με το 2025.

Τα κέρδη αυτά επανήλθαν στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, αγγίζοντας τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ισοδυναμεί με μια συνδυαστική αύξηση της κερδοφορίας τους σχεδόν κατά 1000%, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τη διαχείριση αυτών των κερδών.

Η φύση των υπερκερδών

Η ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζει ότι η εντυπωσιακή αυτή εξέλιξη στην κερδοφορία δεν αποτελεί αποτέλεσμα παραγωγικών επενδύσεων ή τεχνολογικής καινοτομίας από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Επιπλέον, οι περιορισμοί στην παραγωγή και στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς και η σημαντική αύξηση των περιθωρίων διύλισης, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης, συνέβαλαν σε αυτή την κατάσταση. Πρόκειται, δηλαδή, για κέρδη που προκύπτουν από έκτακτες συνθήκες της αγοράς και όχι από τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που τα καθιστά χαρακτηριστική περίπτωση «ουρανοκατέβατων κερδών» (windfall profits).

Το κάλεσμα ενόψει ΔΕΘ

Η ΕΛΑΣ αναμένει με ενδιαφέρον αν ο πρωθυπουργός θα επιλέξει να ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό δρόμο. Ζητάει να ανακοινώσει, ενόψει της ΔΕΘ, την επιβολή έκτακτης φορολόγησης στα υπερκέρδη των εταιρειών διύλισης.

Η οργάνωση εκφράζει την προσδοκία της για μια πολιτική που θα προστατεύει την κοινωνία. Διαφορετικά, τονίζει ότι ο πρωθυπουργός θα αποδείξει για άλλη μια φορά ότι η βασική του έγνοια είναι τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι η προστασία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki