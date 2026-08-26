Το «ΠΟΝΤΙΚΙ» κυκλοφορεί με αναλυτικό ρεπορτάζ για κυβερνητικά μέτρα και την ακρίβεια

Το «ΠΟΝΤΙΚΙ» κυκλοφορεί το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου, με πρωτοσέλιδο τίτλο «ΔΕΘ Ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις». Το νέο τεύχος περιλαμβάνει αναλυτικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με την ανησυχία που επικρατεί στην κυβέρνηση για το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει. Παράλληλα, γίνεται λόγος για την προειδοποίηση ενός δύσκολου χειμώνα και την «επένδυση» στις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, ενώ εκφράζεται προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ και το πακέτο μέτρων

Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο πολιτικό στοίχημα με το «πακέτο» των μέτρων που ετοιμάζει, με βασικό στόχο μια ισχυρή επανεκκίνηση για τη «γαλάζια» παράταξη. Το ρεπορτάζ του «ΠΟΝΤΙΚΙ» αναδεικνύει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που επικεντρώνονται γύρω από αυτή την προσπάθεια. Η ΔΕΘ αναμένεται να αποτελέσει ένα πεδίο ερωτημάτων, χωρίς να δίνονται ακόμη σαφείς απαντήσεις.

Η ανησυχία στην κυβέρνηση είναι έκδηλη για το περιεχόμενο του πακέτου μέτρων, καθώς και για τις επιπτώσεις ενός δύσκολου χειμώνα. Η στρατηγική περιλαμβάνει την «επένδυση» σε μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά. Ωστόσο, υπάρχει και ο προβληματισμός για την τακτική των βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία προχωρούν σε πλειοδοσία παροχών.

Η στρατηγική της αντιπολίτευσης

Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας αναζητεί «γέφυρες» με το Κέντρο μέσω της ΔΕΘ, με το βλέμμα στραμμένο στις μετρήσεις του φθινοπώρου. Στόχος του είναι το «σπάσιμο» του ταβανιού, ενώ μετά τη Θεσσαλονίκη αναμένονται αποφάσεις για το 20% των ψηφοδελτίων.

Το ΚΚΕ θέτει ως στόχο τη δυναμική εκκίνηση, συνδυάζοντας τη ΔΕΘ με το Φεστιβάλ ΚΝΕ. Προμετωπίδα του κόμματος είναι το λαϊκό εισόδημα, καλώντας τους εργαζόμενους «να φύγουν από αυτή την παγίδα της κοστολόγησης των μέτρων». Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, επιδιώκει επανεκκίνηση με στόχο την επιβίωση, με την παρουσία του στη ΔΕΘ να αποτελεί βασικό στοίχημα για τη διασφάλιση της εισόδου του στο Κοινοβούλιο.

Ελληνοτουρκικά και Μέση Ανατολή

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το «ΠΟΝΤΙΚΙ» αναλύει τι έχουν αφήσει πίσω τους οι τρεις δεκαετίες «ελληνοτουρκικής προσέγγισης», από τα Ίμια έως τις ανεμογεννήτριες. Επισημαίνεται ότι η κυριότητα επί μικρών νησιών, νησίδων και βράχων στο Αιγαίο δεν έχει ακόμη καθοριστεί με συμφωνία. Ο διάλογος, αν και αποτρέπει μια σύγκρουση, δεν ακυρώνει μια αναθεωρητική στρατηγική.

Παράλληλα, το δημοσίευμα στρέφεται και στη Μέση Ανατολή, όπου εξελίσσεται ένας οικονομικός πόλεμος για το Ορμούζ. Η κατάσταση κλιμακώνεται από τη στρατιωτική πίεση στην επιχείρηση «οικονομικής ασφυξίας» και απομόνωσης του Ιράν. Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη επιλογή μεταξύ συμβιβασμού και νέας κλιμάκωσης.

Η πίεση της ακρίβειας και οι συντάξεις

Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ανατιμήσεων αναμένεται τον Σεπτέμβριο, ασκώντας μεγάλη πίεση στα νοικοκυριά. Η ακρίβεια εντοπίζεται σε καύσιμα, ρεύμα, σούπερ μάρκετ και ενοίκια. Το «ΠΟΝΤΙΚΙ» κάνει λόγο για κοινωνική αφαίμαξη, άδεια ταμεία και κυβερνητικά «καθρεφτάκια» ενόψει της ΔΕΘ, θέτοντας το ερώτημα ποιος πληρώνει το μάρμαρο της ενεργειακής χρηματιστηριακής αισχροκέρδειας.

Στο θέμα των συντάξεων, καταγράφεται «ψαλίδι» στις επικουρικές χηρείας. Η πρόσφατη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ημιτελής, δημιουργώντας αλαλούμ με τα αναδρομικά και απώλειες για 280.000 συνταξιούχους, με τους περισσότερους δικαιούχους να παραμένουν ακάλυπτοι.

Το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα

Η Ελλάδα εμφανίζεται ως μια χώρα δύο ταχυτήτων όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο. Περιγράφεται ως ένας φθηνός «Παράδεισος» για τους ξένους, αλλά μια απρόσιτη πατρίδα για τους Έλληνες. Η καθημερινότητα για τα εγχώρια νοικοκυριά έχει μετατραπεί σε μια άσκηση επιβίωσης, αντιμετωπίζοντας συνεχείς προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki