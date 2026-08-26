Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στη Μύκονο: «Μερικές φορές η διπλωματία αρχίζει με το σπάσιμο πιάτων»

Ένα αποθεωτικό μήνυμα για την Ελλάδα, τη ζεστασιά των ανθρώπων της, τον πλούσιο πολιτισμό της και την εντυπωσιακή ανάπτυξη των Ισραηλινών επισκεπτών απηύθυνε η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι. Η ίδια παρουσίασε την Ελλάδα ως έναν ιδιαίτερα αγαπημένο προορισμό για τους Ισραηλινούς, κάτι που ισχύει και για τη δική της οικογένεια, η οποία πραγματοποίησε πρόσφατα διακοπές στη Μύκονο. Μέσα από το μήνυμά της, το οποίο συνόδευσε με εικόνες, η πρέσβης υπογράμμισε τη δέσμευσή της να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας.

Η διπλωματία και το ελληνικό πνεύμα

Η Πνινάτ Γιανάι μοιράστηκε μια ιδιαίτερη προσέγγιση για τη διπλωματία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μερικές φορές η διπλωματία αρχίζει γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος -ή ακόμη και με το σπάσιμο ενός πιάτου σε μια ελληνική ταβέρνα». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την προσωπική της εμπειρία και την άμεση επαφή της με τον ελληνικό τρόπο ζωής κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Η πρέσβης ανέφερε ότι αυτό το καλοκαίρι, περίπου τριάντα μέλη της οικογένειάς της βρέθηκαν ξανά στη Μύκονο. Εκεί, απόλαυσαν άλλες αξέχαστες οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, ταξίδεψαν με γιοτ στα υπέροχα γαλάζια νερά του νησιού, θαύμασαν τα μαγευτικά τοπία και γνώρισαν την υπέροχη ελληνική κουζίνα. Η εμπειρία τους περιλάμβανε επίσης χορό σε μια τοπική ταβέρνα, όπου, όπως σημείωσε η πρέσβης, «ζήσαμε το ελληνικό πνεύμα σπάζοντας μερικά πιάτα».

Ο 82χρονος πατέρας χόρεψε στην ταβέρνα

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές που περιέγραψε η Πνινάτ Γιανάι αφορούσε τον 82χρονο πατέρα της. Όπως ανέφερε, ο πατέρας της, ο οποίος υπήρξε διευθυντής σχολείου και είναι συνήθως ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, χόρεψε στην ταβέρνα μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του. Αυτή η εικόνα αναδεικνύει τη δύναμη της ελληνικής φιλοξενίας και την ικανότητάς της να παρασύρει ακόμη και τους πιο επιφυλακτικούς.

Η πρέσβης τόνισε ότι οι Ισραηλινοί δεν επισκέπτονται την Ελλάδα απλώς ως τουρίστες. Αντιθέτως, «ερωτεύονται την Ελλάδα», αναπτύσσοντας μια βαθιά σύνδεση με τους ανθρώπους της, τη ζεστασιά της, τον πλούσιο πολιτισμό της, το φαγητό της, τα πανέμορφα νησιά της και τον μοναδικό τρόπο ζωής της. Αυτή η συναισθηματική σύνδεση αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή της Ελλάδας ως προορισμού.

Η Ελλάδα αγαπημένος προορισμός των Ισραηλινών

Η Ελλάδα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες. Το 2025, η χώρα υποδέχθηκε έναν αριθμό-ρεκόρ 743.841 επισκεπτών από το Ισραήλ. Αυτό το νούμερο αποτελεί την υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών, καταγράφοντας μια αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η συνεχής αυτή αύξηση υπογραμμίζει την ισχυρή έλξη που ασκεί η Ελλάδα στο ισραηλινό κοινό.

Η πρέσβης Γιανάι υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό που έχει αγαπηθεί βαθιά από τους Ισραηλινούς, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την προσωπική της εμπειρία και τις οικογενειακές της παραδόσεις. Η Μύκονος, ειδικότερα, αναδείχθηκε ως ένα μέρος όπου η οικογένειά της επέστρεψε για να δημιουργήσει νέες αξέχαστες αναμνήσεις.

Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων

Ως ορισθείσα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, η Πνινάτ Γιανάι δήλωσε ότι νιώθει μια ιδιαίτερη ευθύνη να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης. Ο κύριος στόχος της είναι να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερους Ισραηλινούς να ανακαλύψουν την Ελλάδα, προωθώντας έτσι τον τουρισμό και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Πέρα από την ενίσχυση του τουρισμού, η πρέσβης εξέφρασε την επιθυμία της να φέρει τους λαούς του Ισραήλ και της Ελλάδας πιο κοντά. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών, βασισμένων στην αμοιβαία κατανόηση και εκτίμηση, όπως αυτή που βίωσε η ίδια και η οικογένειά της κατά τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Reader