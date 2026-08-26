Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με την Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ, η οποία είναι υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, η κ. Ροντρίγκες Μπιρκέτ παρουσίασε στον πρωθυπουργό το πρόγραμμά της και τις βασικές της προτεραιότητες για τον Οργανισμό. Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στον ΟΗΕ, καθώς και την αμέριστη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε συνάντηση με την Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ. Η κ. Μπιρκέτ έχει θέσει υποψηφιότητα για την κρίσιμη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενός διεθνούς θεσμού με παγκόσμια εμβέλεια και σημασία. Η συνάντηση αυτή αποτελεί μέρος των επαφών της υποψήφιας στο πλαίσιο της διεκδίκησης της θέσης.

Η παρουσία της κ. Ροντρίγκες Μπιρκέτ στην Ελλάδα και η συνάντησή της με τον επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδεται στις διεθνείς σχέσεις και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το πρόγραμμα και οι προτεραιότητες της Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το αναλυτικό της πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές της θέσεις και τους στόχους που έχει θέσει για την περίπτωση που αναλάβει τα καθήκοντα του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενημέρωση αυτή ήταν πλήρης και εστιασμένη στις μελλοντικές της ενέργειες.

Επιπλέον, η υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ παρουσίασε τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό. Οι προτεραιότητες αυτές αφορούν τους τομείς στους οποίους σκοπεύει να εστιάσει την προσοχή της και τις δράσεις της, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων ζητημάτων.

Ο ρόλος της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε με έμφαση τον σταθερό και ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα εντός του πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος, συμβάλλει στις προσπάθειες του ΟΗΕ για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της συνεργασίας μεταξύ των εθνών. Ο πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση της χώρας σε αυτές τις αρχές.

Η αναφορά στον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ αναδεικνύει την πάγια θέση της χώρας μας στις διεθνείς σχέσεις και την προσήλωσή της στους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της παγκόσμιας σταθερότητας και της συνεργασίας.

Η στήριξη της χώρας στη διεθνή πολυμέρεια

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στη διεθνή πολυμέρεια. Η έννοια της πολυμέρειας, όπως αναφέρθηκε, είναι θεμελιώδης για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων, καθώς προάγει τη συνεργασία μεταξύ κρατών και οργανισμών για την εξεύρεση κοινών λύσεων σε προβλήματα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Η Ελλάδα θεωρεί την πολυμέρεια ως απαραίτητο εργαλείο.

Η δέσμευση της Ελλάδας στη διεθνή πολυμέρεια αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες και οι οικονομικές κρίσεις, απαιτούν συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τους διεθνείς θεσμούς και τις συνεργασίες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki