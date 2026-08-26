Η Άγκυρα δημοσίευσε χάρτη με τα νέα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu δημοσίευσε χάρτη που απεικονίζει τα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακήρυξε η Τουρκία σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η δημοσίευση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακήρυξη των εν λόγω πάρκων. Η απόφαση για τη δημιουργία αυτών των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών είχε ληφθεί από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τα νέα θαλάσσια πάρκα και η δημοσίευση του χάρτη

Η απόφαση του Τούρκου προέδρου για την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Τουρκίας, αφορούσε δύο συγκεκριμένες περιοχές. Αυτές είναι το θαλάσσιο πάρκο Φετιχιέ-Κας, το οποίο εκτείνεται σε 2.170.603 εκτάρια, και το θαλάσσιο πάρκο Βορείου Αιγαίου, με έκταση 174.214 εκταρίων. Αμφότερα τέθηκαν υπό καθεστώς προστασίας. Λίγες ημέρες μετά την επίσημη αυτή ανακήρυξη, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu δημοσίευσε χάρτη που απεικονίζει τα εν λόγω πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Το σκεπτικό της Άγκυρας για την προστασία

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, τα πάρκα αυτά αποτελούν τα πρώτα θαλάσσια εθνικά πάρκα που κηρύχθηκαν στην Τουρκία. Η Άγκυρα δηλώνει ότι αντικατοπτρίζουν την προτεραιότητα που δίνει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτή η προστασία, όπως σημειώνεται, αφορά τόσο τα χωρικά της ύδατα όσο και τις θαλάσσιες ζώνες πέρα από αυτά. Το κείμενο που συνοδεύει τον χάρτη του Anadolu αναφέρει πως τα πάρκα εκφράζουν την προτεραιότητα της Τουρκίας για το θαλάσσιο περιβάλλον όχι μόνο εντός των χωρικών υδάτων της, αλλά και σε «θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας» πέρα από αυτά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr