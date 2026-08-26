Η Έλενα Ακρίτα προτάθηκε ομόφωνα από τον ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόεδρος της Βουλής

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προχώρησε ομόφωνα στην πρόταση της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Η επιλογή αυτή έρχεται να καλύψει τη θέση που κατείχε η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Την ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Ρένα Δούρου, από το περιστύλιο της Βουλής, επισημαίνοντας τη μαχητικότητα της κυρίας Ακρίτα.

Η ομόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Η κυρία Ακρίτα προτάθηκε για την αντιπροεδρία της Βουλής, μια θέση που έμεινε κενή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Όλγα Γεροβασίλη λογίζεται πλέον ως στέλεχος της ΕΛΑΣ, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη αντικατάστασής της από τη θέση της αντιπροέδρου. Η ομόφωνη επιλογή της Έλενας Ακρίτα υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο πρόσωπό της για την εκπροσώπηση του κόμματος στο Προεδρείο της Βουλής.

Η δήλωση της Ρένας Δούρου από το περιστύλιο της Βουλής

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ρένα Δούρου, ανακοίνωσε την απόφαση από το περιστύλιο της Βουλής. Στη δήλωσή της, η κυρία Δούρου τόνισε ότι η Έλενα Ακρίτα δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για την κοινοβουλευτική της παρουσία, χαρακτηρίζοντάς την ως «μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού Κοινοβουλίου».

Η δήλωση της κυρίας Δούρου έγινε μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, επισφραγίζοντας την πολιτική στήριξη στο πρόσωπο της Έλενας Ακρίτα. Η πρόεδρος της ΚΟ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η επιλογή αυτή θα συμβάλει σημαντικά στο κοινοβουλευτικό έργο.

Η μαχητικότητα και η προσφορά στο κοινοβουλευτικό έργο

Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε τη μαχητικότητα και τη δραστηριότητα της Έλενας Ακρίτα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στο κοινοβουλευτικό έργο. Η κυρία Δούρου σημείωσε τη μαχητική κοινοβουλευτική παρουσία της Έλενας Ακρίτα, τονίζοντας ότι η επιλογή της γίνεται σε μια περίοδο όπου το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει προκλήσεις.

«Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προσδοκία για ουσιαστική συμβολή της κυρίας Ακρίτα.

Προάσπιση της θεσμικής λειτουργίας της Βουλής

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνέδεσε την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα με την ανάγκη προάσπισης της θεσμικής λειτουργίας της Βουλής. Υπογράμμισε ότι το Κοινοβούλιο βρίσκεται αντιμέτωπο με συμπεριφορές που πλήττουν το κύρος του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας.

Η Ρένα Δούρου εξέφρασε την πεποίθηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ότι η Έλενα Ακρίτα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά από τη θέση της αντιπροέδρου, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του κοινοβουλευτικού θεσμού. Η δήλωση της κυρίας Δούρου ολοκληρώθηκε με την ευχή «Έλενα, σιδεροκέφαλη!», εκφράζοντας την πλήρη στήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι άλλες υποψηφιότητες και η επικράτηση της Έλενας Ακρίτα

Για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής είχαν τεθεί αρχικά και άλλες υποψηφιότητες εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Συγκεκριμένα, μεταξύ των υποψηφίων ήταν ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Γιάννης Αμανατίδης.

Ωστόμως, μετά τη διαδικασία της συνεδρίασης, η Έλενα Ακρίτα επικράτησε, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις όσων την θεωρούσαν φαβορί για την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης. Η ομόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας επισφράγισε την επιλογή της.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit