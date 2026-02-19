Νίκος Δένδιας: Τέλος στη «θητεία-αγγαρεία» – Οι ριζικές αλλαγές της «Ατζέντας 2030»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) στον Αυλώνα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη μετάβαση στη «Νέα Θητεία». Συνοδευόμενος από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός επιθεώρησε τις προετοιμασίες για την κατάταξη της 2026 Α' ΕΣΣΟ και ανέλυσε το πλάνο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του Στρατού των Πολιτών.

«Θητεία με ουσία» αντί για «παρωδία»

Ο κ. Δένδιας χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την υφιστάμενη κατάσταση, τονίζοντας την ανάγκη για πραγματική εκπαίδευση απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

Τέλος στην αγγαρεία: Ο υπουργός χαρακτήρισε τη μέχρι τώρα θητεία ως «παρωδία», όπου «παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται», υπογραμμίζοντας ότι αυτό το μοντέλο τελειώνει οριστικά.



Σύγχρονη εκπαίδευση : Η νέα θητεία εστιάζει στις μεθόδους μάχης του 21ου αιώνα, περιλαμβάνοντας εκπαίδευση σε drones, συστήματα αντι-drones και χρήση προηγμένων εξομοιωτών.



Αντιμετώπιση απειλών: Επισήμανε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια «ζωντανή απειλή» που απαιτεί έναν αξιόμαχο Στρατό Πολιτών, αντάξιο των επαγγελματικών στελεχών.

Βελτίωση της καθημερινότητας και του εξοπλισμού

Η μεταρρύθμιση δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση, αλλά επεκτείνεται στις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική στήριξη των στρατευσίμων.

Αύξηση της αποζημίωσης : Η μηνιαία αποζημίωση των στρατιωτών αυξάνεται από τα 8 ευρώ στα 100 ευρώ, ως ένα «αξιοπρεπές αντιστάθμισμα» για την ελάφρυνση της οικογένειας.



Νέος Κανονισμός Τροφοδοσίας: Εισάγεται διαφορετική θερμιδική ανάλυση και η συμβολή διατροφολόγων, ώστε η διατροφή των στρατιωτών να ελέγχεται αυστηρά από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού.



Εξοπλισμός και Στολή: Στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», προβλέπεται η καθιέρωση καινούργιας στολής και σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού για όλους τους οπλίτες.

Ο δρόμος προς την «Ατζέντα 2030»

Ο υπουργός κατέστησε σαφές ότι η προσπάθεια αυτή είναι μια μακρά πορεία που ξεκινά τώρα με το πρώτο σημαντικό βήμα της Α' ΕΣΣΟ 2026.

Αυστηρή εποπτεία: Ο κ. Δένδιας δεσμεύτηκε να επιθεωρεί ο ίδιος με αυστηρότητα την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης της χώρας.

Στόχος: Η δημιουργία ενός Στρατού Πολιτών που θα αποτελεί ευκαιρία για τον νέο, την αγορά εργασίας και την πατρίδα, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας.

