Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Παππά: Μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί

Με δημόσια τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρενέβη ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συζήτηση που άνοιξε μετά τη διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από το επεισόδιο του ευρωβουλευτή με δημοσιογράφο.

Ο υπουργός Υγείας, χωρίς να αναφερθεί στη διαδικασία της διαγραφής καθαυτής, εστίασε στη στάση του Νίκου Παππά μετά το περιστατικό, αφήνοντας αιχμές για επιλογή αποφυγής σύλληψης και για την προστασία που –όπως σημειώνει– παρέχει η ιδιότητα του ευρωβουλευτή. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι διαφορετική θα ήταν η εικόνα, αν ο ίδιος εμφανιζόταν ενώπιον των Αρχών για να υπερασπιστεί την αθωότητά του.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει προσωπικές αναφορές στη μεταξύ τους πολιτική αντιπαράθεση, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί επανειλημμένα βαριές εκφράσεις από τον Νίκο Παππά, οι οποίες –κατά τον ίδιο– παρουσιάζονταν δημόσια ως δείγμα «ευθύτητας» και «μαγκιάς». Συνδέει, επίσης, την πολιτική του παρουσία με επιλογές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και με την περίοδο διακυβέρνησης του 2015.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στον θεσμό της ασυλίας, με τον υπουργό να σχολιάζει ότι αποτελεί αντικείμενο κριτικής από την Αριστερά, μέχρι τη στιγμή που καθίσταται αναγκαία για πολιτικά πρόσωπα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη ολοκληρώνεται με ευχές ενόψει των εορτών, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω τοποθέτηση για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

«Γενναίο» παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο @atsipras τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει «τους άρεσε η… https://t.co/PFI0LajQl5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 17, 2025

