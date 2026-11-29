Η Γενική Διεύθυνση του ΟΑΚΑ απηύθυνε έκτακτη ανακοίνωση την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, καλώντας σε αυξημένη επιφυλακή αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες. Η προειδοποίηση αφορά την τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας στους χώρους του Ολυμπιακού Συγκροτήματος και των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παιανίας. Ο λόγος είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, που αναμένεται να πλήξουν την Αττική από τις επόμενες ώρες και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου.

Με την ανακοίνωσή της, η διοίκηση του ΟΑΚΑ ενημερώνει για την προειδοποίηση που εστάλη μέσω του 112, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και εφαρμογή των οδηγιών που εκδόθηκαν. Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας όλων των παρευρισκομένων στις εγκαταστάσεις ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Κάλεσμα για αυξημένη επιφυλακή στο ΟΑΚΑ και την Παιανία

Η Γενική Διεύθυνση του ΟΑΚΑ απευθύνει κάλεσμα για αυξημένη επιφυλακή προς όλους τους χρήστες των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, καλούνται οι αθλήτριες, οι αθλητές, οι αθλούμενες και οι αθλούμενοι, καθώς και όλοι οι πολίτες και επισκέπτες, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε όλους τους χώρους του Ολυμπιακού Συγκροτήματος του ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, η έκκληση για τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας επεκτείνεται και στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Παιανίας. Η ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση πηγάζει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προβλέπεται να επηρεάσουν την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προειδοποίηση από το 112 για ισχυρά φαινόμενα

Η έκτακτη ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ βασίζεται στην προειδοποίηση που εστάλη μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Το μήνυμα, το οποίο εστάλη την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 στις 14:05 στην Αττική, κάνει λόγο για την εκδήλωση ισχυρών έως θυελλωδών ανέμων.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και να διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου. Οι ισχυροί άνεμοι θα συνδυαστούν με έντονες βροχοπτώσεις, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή από όλους.

Αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας για τους πολίτες

Λόγω των προβλεπόμενων ισχυρών ανέμων και των έντονων βροχοπτώσεων στην Αττική, η Γενική Διεύθυνση του ΟΑΚΑ απευθύνει συγκεκριμένες οδηγίες προς τους πολίτες. Οι συστάσεις αυτές έχουν ως στόχο την προστασία και την ασφάλεια των ατόμων που βρίσκονται ή σκοπεύουν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στην αποφυγή επικίνδυνων σημείων εντός των χώρων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος και των εγκαταστάσεων της Παιανίας. Παράλληλα, συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στο απολύτως απαραίτητο, ενώ τονίζεται η ανάγκη για διακοπή κάθε υπαίθριας αθλητικής δραστηριότητας για όσο διάστημα διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης

Η Γενική Διεύθυνση του ΟΑΚΑ καλεί όλους τους χρήστες των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητριών, των αθλητών, των αθλούμενων και των αθλουμένων, καθώς και όλους τους πολίτες και επισκέπτες, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Η έκτακτη αυτή ανακοίνωση εκδόθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, ως απάντηση στις προειδοποιήσεις για την επερχόμενη κακοκαιρία.

Οι οδηγίες που δόθηκαν αφορούν την τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας λόγω των θυελλωδών ανέμων και των έντονων βροχοπτώσεων που προβλέπονται. Η διοίκηση του ΟΑΚΑ ζητά την αυστηρή εφαρμογή των συστάσεων για όσο διάστημα διαρκούν τα καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.

Με πληροφορίες από: Topontiki