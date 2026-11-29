Καθηλωμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν αρκετά πλοία σε όλη τη χώρα σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2026, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν και αναμένεται να φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Το απαγορευτικό απόπλου τίθεται σε ισχύ από το απόγευμα για τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, ενώ προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και σε άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές πριν από κάθε μετακίνηση.

Ισχυροί άνεμοι και ακυρώσεις δρομολογίων

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένεται να ενισχυθούν σταδιακά σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, φτάνοντας τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτές οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή απαγορευτικού απόπλου σε κεντρικά λιμάνια της χώρας.

Ήδη από το πρωί της 29ης Νοεμβρίου 2026, αρκετά δρομολόγια έχουν επηρεαστεί ή ακυρωθεί, με την κατάσταση να αναμένεται να επιδεινωθεί από το απόγευμα. Η γενική οδηγία προς τους ταξιδιώτες είναι η επικοινωνία με τις λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την ενημέρωση σχετικά με τυχόν αλλαγές.

Αλλαγές στα δρομολόγια από Πειραιά και Αργοσαρωνικό

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια έχουν εκτελεστεί κανονικά. Ωστόσο, από το απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου 2026, το απαγορευτικό απόπλου θα επηρεάσει σημαντικά τις αναχωρήσεις. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» και «Διαγόρας».

Το πλοίο «Νήσος Ρόδος» δεν θα αναχωρήσει στις 18:00 για Κω και Ρόδο, ενώ το «Διαγόρας» δεν θα εκτελέσει το δρομολόγιό του στις 20:00 με προορισμό τη Χίο και τη Μυτιλήνη. Όσον αφορά τα νησιά του Αργοσαρωνικού, το απαγορευτικό απόπλου επηρέασε το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Η κατάσταση στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου

Στο λιμάνι της Ραφήνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελέστηκαν κανονικά, χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, η αναμενόμενη ενίσχυση των ανέμων οδηγεί σε ακυρώσεις για τα απογευματινά δρομολόγια. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» και «Superstar».

Το «Fast Ferries Άνδρος» δεν θα αναχωρήσει στις 16:45, ενώ το «Superstar» δεν θα εκτελέσει το δρομολόγιό του στις 18:00. Και τα δύο πλοία είχαν προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Από το λιμάνι του Λαυρίου, τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά θα εκτελούνται με βάση την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Προβλήματα και σε άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές της χώρας

Οι επιπτώσεις των ισχυρών ανέμων δεν περιορίζονται μόνο στα κεντρικά λιμάνια της Αττικής. Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, δεν εκτελούνται δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν τον Βόλο με τις Σποράδες.

Επίσης, ακυρώσεις έχουν σημειωθεί στις γραμμές Καβάλας – Πρίνου Θάσου και Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, επηρεάζοντας την επικοινωνία με το νησί της Θάσου. Τέλος, δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στην ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη Σαμοθράκη, αφήνοντας το νησί χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση για σήμερα.

Συστάσεις προς τους επιβάτες για ενημέρωση

Λόγω της δυναμικής φύσης των καιρικών φαινομένων και των συνεχών αλλαγών που μπορεί να προκύψουν στα δρομολόγια, είναι απαραίτητο οι επιβάτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ενημέρωσης. Συνιστάται θερμά σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2026, να επικοινωνούν με τους αρμόδιους φορείς πριν την αναχώρησή τους για τα λιμάνια.

Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που έχουν επιλέξει για το ταξίδι τους, καθώς και με τα τουριστικά πρακτορεία. Αυτό θα τους επιτρέψει να ενημερώνονται άμεσα και με ακρίβεια για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις που ενδέχεται να έχουν επέλθει στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Με πληροφορίες από: Newsit