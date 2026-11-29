Στην πλέον επικίνδυνη φάση της εισέρχεται σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η κακοκαιρία «Άργος», φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πυκνές χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, καθώς και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι άκρως χειμωνιάτικο για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα έξαρση τις επόμενες ώρες, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr έχει κατατάξει το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης στην υψηλότερη βαθμίδα επικινδυνότητας.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας και η επικινδυνότητα

Η κακοκαιρία «Άργος» έχει ήδη αρχίσει να δείχνει τα «δόντια» της, με την κορύφωσή της να αναμένεται σήμερα, Κυριακή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα, περιλαμβάνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν διάφορες περιοχές. Παράλληλα, προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες.

Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα ολοκληρώσει το χειμωνιάτικο σκηνικό που θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενδεικτικό της σφοδρότητας των φαινομένων είναι το γεγονός ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr κατατάσσει το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης στην υψηλότερη βαθμίδα επικινδυνότητας της σχετικής κλίμακας, την κατηγορία 5, χαρακτηρίζοντάς το ως «Ακραία». Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας «Άργος» επηρεάζει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Το επεισόδιο του Σαββάτου είχε καταταχθεί στην κατηγορία 4, χαρακτηριζόμενο ως «Πολύ σημαντική», ενώ το σημερινό αναβαθμίζεται στην κατηγορία 5.

Προειδοποιήσεις και μέτρα σε τέσσερις περιφέρειες

Ενόψει της κορύφωσης της κακοκαιρίας, τέσσερις περιφέρειες της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Οι Αρχές έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των πολιτών, αποστέλλοντας προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του συστήματος 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας έχει λάβει την απόφαση για την υποχρεωτική αναστολή των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών. Στην απόφαση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η αναστολή του delivery με δίκυκλα, με στόχο την προστασία των εργαζομένων από τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται.

Έντονα φαινόμενα στην Αττική

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Άργος», με τα φαινόμενα να έχουν ήδη δείξει την έντασή τους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, εκδηλώθηκαν έντονες καταιγίδες σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα δύσκολα δεν έχουν περάσει ακόμη για την πρωτεύουσα, καθώς αναμένεται νέα έξαρση των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Η κακοκαιρία άρχισε να επηρεάζει την Αττική από το βράδυ του Σαββάτου, με ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται λίγο μετά τις 20:00 σε αρκετές περιοχές. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν συγκεκριμένα στη Δροσιά, στου Παπάγου, στη Μάνδρα, στο Ψυχικό, στα Καλύβια, στον Άγιο Στέφανο και στο Περιστέρι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν κυρίως τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού, διατηρώντας την κατάσταση σε εγρήγορση.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αποκατάσταση

Η ένταση της βροχόπτωσης που σημειώθηκε στην Αττική προκάλεσε άμεσα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, η συσσώρευση υδάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην περιοχή της Βούλας, οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Η διακοπή αφορούσε το ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της συμβολής της λεωφόρου με την οδό Ιωάννη Μεταξά, προκαλώντας δυσχέρειες στις μετακινήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, η κυκλοφορία των οχημάτων στην εν λόγω λεωφόρο έχει πλέον αποκατασταθεί. Παρά την αποκατάσταση, η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η πρόβλεψη για τις επόμενες ώρες στην πρωτεύουσα

Παρά τα προβλήματα που έχουν ήδη σημειωθεί, τα δύσκολα για την πρωτεύουσα δεν έχουν ακόμη περάσει. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, τα φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να ενταθούν σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η μεγαλύτερη ένταση προβλέπεται κυρίως από τις μεσημβρινές έως τις πρώτες απογευματινές ώρες της Κυριακής, οπότε και οι βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές.

Επιπλέον, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αλλαγή του σκηνικού από το βράδυ της Δευτέρας. Συγκεκριμένα, αναμένονται χιονοπτώσεις και στους ορεινούς όγκους της πρωτεύουσας, γεγονός που υποδηλώνει την περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και την πλήρη επικράτηση ενός χειμωνιάτικου τοπίου, ακόμη και σε περιοχές κοντά στο λεκανοπέδιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis