Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που φέρνει η κακοκαιρία «Άργος». Τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες είναι σοβαρά, με ακυρώσεις δρομολογίων να καταγράφονται από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου. Επιπλέον, επηρεάζονται και γραμμές των Σποράδων και του Βορείου Αιγαίου, με τους επιβάτες να καλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές για ενημέρωση.

Ενίσχυση των ανέμων και απαγορευτικό απόπλου

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει πρόγνωση σύμφωνα με την οποία οι άνεμοι, λόγω της κακοκαιρίας «Άργος», αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι προβλέπεται να ενισχυθούν στα 8 μποφόρ, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σταδιακά σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, καθιστώντας αναγκαία την εφαρμογή του απαγορευτικού απόπλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή πολλών ακτοπλοϊκών δρομολογίων, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες που είχαν προγραμματίσει ταξίδια.

Προβλήματα στα λιμάνια του Πειραιά και του Αργοσαρωνικού

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά. Ωστόσο, από το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αναμένονται σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, οδηγώντας σε ακυρώσεις προγραμματισμένων αναχωρήσεων.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» στις 18:00, με προορισμό την Κω και τη Ρόδο, καθώς και του πλοίου «Διαγόρας» στις 20:00, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει για Χίο και Μυτιλήνη.

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Σε αυτή την περιοχή, δεν θα εκτελεστεί το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ακυρώσεις δρομολογίων από Ραφήνα και Λαύριο

Από το λιμάνι της Ραφήνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Ωστόσο, λόγω της αναμενόμενης ενίσχυσης των ανέμων, ακυρώθηκαν τα απογευματινά δρομολόγια που είχαν προγραμματιστεί.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και «Superstar» στις 18:00. Και τα δύο πλοία είχαν ως προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο, με την ακύρωση να επηρεάζει σημαντικά την κίνηση προς τα νησιά αυτά.

Όσον αφορά το λιμάνι του Λαυρίου, τα δρομολόγια που είναι προγραμματισμένα από το μεσημέρι και μετά θα εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Η απόφαση για την αναχώρηση θα λαμβάνεται ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Διακοπή συνδέσεων σε άλλες γραμμές

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία «Άργος» έχει προκαλέσει διακοπή δρομολογίων και σε άλλες σημαντικές ακτοπλοϊκές γραμμές της χώρας. Συγκεκριμένα, δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια στις γραμμές που συνδέουν τον Βόλο με τις Σποράδες, επηρεάζοντας την πρόσβαση στα νησιά του συμπλέγματος.

Επίσης, προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βορείου Αιγαίου. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια στις γραμμές Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, καθώς και στην γραμμή Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης. Οι διακοπές αυτές δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις από και προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Συστάσεις προς τους επιβάτες

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις συνεχείς αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται εγκαίρως.

Συνιστάται πριν από την αναχώρησή τους για τα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις και ταλαιπωρία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki