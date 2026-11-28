Σε δύο φάσεις θα εξελιχθεί η κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για σφοδρές καταιγίδες και κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις, οι οποίες αναμένονται ακόμα και στην Αττική. Συνολικά έξι περιφέρειες έχουν τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της έντασης των φαινομένων.

«Κόκκινος συναγερμός» και έντονα φαινόμενα το Σάββατο

Για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, σε «κόκκινο συναγερμό» έχουν τεθεί οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος. Καθώς το κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα έντονα στα δυτικά, ενώ από το βράδυ αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, ειδικότερα στους νομούς Χαλκιδικής και Πιερίας, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία. Πιθανόν το απόγευμα να επηρεαστούν και τα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο θα γίνουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο οι ανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα θα κυμανθεί στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας την Κυριακή

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, με τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου να βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό». Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, κυρίως στον νομό Φθιώτιδας, καθώς και στην Εύβοια.

Βαθμιαία, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ. Παράλληλα, προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να κάνει λόγο για βουτιά έως και 10 βαθμούς Κελσίου. Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές, αλλά και στη Φλώρινα.

Η εικόνα στην Αττική: Βροχές και χιόνια

Στην περιοχή της Αττικής, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου έως και το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου. Τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τα προγνωστικά μοντέλα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το γερμανικό ICON, να συγκλίνουν στην εκτίμηση για σημαντικό όγκο βροχής.

Στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού συγκαταλέγονται τα Μέγαρα, η Ελευσίνα, η Μάνδρα, η Πάρνηθα, ο Διόνυσος και ο Ωρωπός. Τα αθροιστικά ύψη βροχής έως το τέλος της Κυριακής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά ακόμα και τα 100 χιλιοστά. Την Κυριακή, τα πρώτα χιόνια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην Πάρνηθα, ενώ τη Δευτέρα, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου.

Προβλήματα από την κακοκαιρία και προειδοποιήσεις

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουν καταγραφεί πλημμύρες, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και διακοπές ηλεκτροδότησης. Τα σοβαρότερα προβλήματα σημειώθηκαν στα Σύβοτα και την Πλαταριά.

Στο Μεσολόγγι, εκδόθηκε μήνυμα του 112 με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο για ένα 48ωρο ισχυρής κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες, πυκνές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις βοριάδες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos