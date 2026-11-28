Μια ηρωική πράξη πατέρα στη Στυλίδα απέτρεψε τα ξημερώματα του Σαββάτου μια τραγωδία, όταν έσωσε τους δύο ανήλικους γιους του από φλεγόμενο σπίτι, οι οποίοι είχαν χάσει τις αισθήσεις τους από τους καπνούς. Παράλληλα, στην Αθήνα, δεκάδες ανήλικα παιδιά παραμένουν για μήνες ή και χρόνια σε παιδιατρικά νοσοκομεία, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς δομές για την προστασία τους.

Ηρωική διάσωση στη Στυλίδα

Λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου 2026, ξέσπασε φωτιά στο κάτω μέρος μιας μεζονέτας στη Στυλίδα. Στο συγκεκριμένο σημείο κοιμόντουσαν ο 17χρονος γιος της οικογένειας μαζί με έναν φίλο του που φιλοξενούσε. Η φωτιά, της οποίας η αιτία παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής, προκάλεσε πυκνούς καπνούς που «έπνιξαν» το σπίτι.

Αποτέλεσμα των καπνών ήταν τα δύο παιδιά να τους εισπνεύσουν και να χάσουν τις αισθήσεις τους. Ο πατέρας του 17χρονου αντιλήφθηκε την πυρκαγιά και, με κίνδυνο της ζωής του, όρμησε στο δωμάτιο των ανήλικων. Κατάφερε να βγάλει έξω τα παιδιά σε λιπόθυμη κατάσταση, αποτρέποντας έτσι μια πιθανή τραγωδία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, ο πατέρας τραυματίστηκε στο χέρι και ο ίδιος εισέπνευσε καπνό. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική. Ο ένας 17χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Στυλίδας, που είχε σπεύσει στο σημείο με γιατρό, ενώ τον δεύτερο 17χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λαμίας.

Αρχικά, και τα δύο παιδιά διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύονται πλέον εκτός κινδύνου. Προληπτικά, στα Επείγοντα του νοσοκομείου πήγε και ο πατέρας για τις πρώτες βοήθειες, ενώ η Πυροσβεστική ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.

Το κενό στην παιδική προστασία

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, αλλά με επίκεντρο τα παιδιά, αναδεικνύεται το σημαντικό κενό στην παιδική προστασία στην Ελλάδα, το οποίο οδηγεί στην παραμονή ανήλικων για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας. Αυτή η κατάσταση οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλων δομών φροντίδας και προστασίας για παιδιά που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος και φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή.

Σήμερα, πενήντα παιδιά, ηλικίας από λίγων μηνών έως και 16 ετών, βρίσκονται στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, στο «Αγία Σοφία» φιλοξενούνται 31 παιδιά και στο «Αγλαΐα Κυριακού» άλλα 19. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με άλλες περιόδους, όπου ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 70 παιδιά.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβονται ιστορίες παιδιών που μπορεί να παραμείνουν στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες, αλλά και παιδιών που παραμένουν για μήνες ή ακόμη και για χρόνια. Αυτά τα παιδιά, αντί να βρίσκονται σε μια κατάλληλη δομή προστασίας, μεγαλώνουν μέσα σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον, με καθημερινότητά τους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το σχολείο του νοσοκομείου και τους ανθρώπους που προσπαθούν να τους σταθούν.

Τα νοσοκομεία ως «σπίτι» και «οικογένεια»

Όπως περιγράφει ο Αναστάσιος Μίχας, Κοινός Διοικητής στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία Αθηνών «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», η παρουσία αυτών των παιδιών έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο κοινωνικό πρόσωπο για τα δύο νοσοκομεία. Τα ιδρύματα αυτά δεν περιορίζονται μόνο στην ιατρική φροντίδα, αλλά επεκτείνουν τον ρόλο τους, προσπαθώντας να καλύψουν βασικές ανάγκες των παιδιών.

Τα νοσοκομεία παρέχουν στα παιδιά ρούχα, παιχνίδια, εκπαίδευση, ψυχολογική υποστήριξη και ανθρώπους για να τους κρατούν συντροφιά. Υπάρχει επίσης συνεργασία με φορείς όπως η Εκκλησία της Ελλάδος και το «Χαμόγελο του Παιδιού», οι οποίοι συμβάλλουν στην υποστήριξη αυτών των ανήλικων.

Η καθημερινότητα των παιδιών στα παιδιατρικά ιδρύματα

Στο «Αγία Σοφία» λειτουργεί σχολική δομή, επιτρέποντας στα παιδιά να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους κανονικά. Το προσωπικό των νοσοκομείων καταβάλλει προσπάθειες να δημιουργήσει όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικές συνθήκες παιδικής ζωής για τους μικρούς φιλοξενούμενους. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή παιχνιδιών, την οργάνωση δραστηριοτήτων, και, όταν είναι εφικτό, ακόμη και εξόδους με συνοδεία.

Ο κ. Μίχας σημειώνει ότι «το ίδιο το νοσοκομείο καλύπτει όλο το φάσμα μιας κοινωνικής, υγιούς διαβίωσης, όσο μπορεί να είναι φυσιολογική μέσα στο νοσοκομείο». Αυτή η δήλωση περιγράφει μια πραγματικότητα που υπερβαίνει κατά πολύ τον παραδοσιακό ρόλο ενός παιδιατρικού νοσηλευτικού ιδρύματος, αναδεικνύοντας την προσπάθεια για μια ολιστική φροντίδα.

Η διαδικασία της εισαγγελικής εντολής

Η διαδικασία για την παραμονή ενός παιδιού στο νοσοκομείο ξεκινά τη στιγμή που φτάνει εκεί με εισαγγελική εντολή. Εντός 24 ωρών από την άφιξη, πραγματοποιούνται παιδιατρική και παιδοψυχιατρική εκτίμηση της κατάστασης του παιδιού. Στη συνέχεια, ενεργοποιούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου προέλευσης του παιδιού, συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία. Στόχος είναι να αποφασιστεί το επόμενο βήμα για τη ζωή του παιδιού, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την επιστροφή του στο οικογενειακό περιβάλλον ή την τοποθέτησή του σε κάποια κατάλληλη δομή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis