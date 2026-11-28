Η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε εξέλιξη από τη νύχτα του Σαββάτου (28/11), φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους της Εύβοιας, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και των Σποράδων, προειδοποιώντας για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς το επίκεντρο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς την ανατολική Ελλάδα, με την Αττική να αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά την Κυριακή (29/11).

Ενεργοποίηση του 112 σε πέντε περιφερειακές ενότητες

Το βράδυ του Σαββάτου (28/11), η Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 σε κινητά τηλέφωνα κατοίκων πέντε περιφερειακών ενοτήτων. Συγκεκριμένα, μηνύματα εστάλησαν στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, τη Μαγνησία και τις Σποράδες.

Τα μηνύματα προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που προβλέπονται από τη νύχτα του Σαββάτου και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής (29/11). Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Πού αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, την Κυριακή (29/11) τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, εκτεινόμενα από τη Θεσσαλία έως και την ανατολική Πελοπόννησο. Μεγάλος όγκος νερού προβλέπεται να δεχθούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και η ανατολική Πελοπόννησος.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο επικαιροποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, κάνει λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία (νομούς Λάρισας, Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (νομούς Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας στα ανατολικά, Λακωνίας). Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη του ΕΡΤnews σημειώνει ότι το επίκεντρο μετατοπίζεται στα ανατολικά τμήματα της χώρας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, με ισχυρές βροχοπτώσεις να αναμένονται και στη Χαλκιδική, την Πιερία και την Ανατολική Θεσσαλία.

Ιδιαίτερη προσοχή σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Μαγνησία, ήδη από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (28/11), κυρίως στα ανατολικά τμήματα του Πηλίου. Την Κυριακή (29/11), τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν πολύ μεγάλη ένταση στο νότιο Πήλιο, ειδικά από το πρωί έως το μεσημέρι, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Στις Σποράδες, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Σκιάθο, χωρίς να εξαιρούνται η Σκόπελος και η Αλόννησος.

Στην Εύβοια, οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να ενισχυθούν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής και να συνεχιστούν μέχρι τη νύχτα, με το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Η διάρκεια των βροχοπτώσεων αποτελεί παράγοντα ανησυχίας, καθώς οι ίδιες περιοχές ενδέχεται να δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού επί πολλές ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Ενίσχυση ανέμων και η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Πέρα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φθάσουν τα 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και θα ενισχυθούν προς το βράδυ του Σαββάτου και στο νοτιοδυτικό Αιγαίο. Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν ήδη σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά πριν την μετατόπιση του βαρομετρικού χαμηλού.

Από τη Δευτέρα, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά, δίνοντας τη θέση τους σε ένα χειμωνιάτικο σκηνικό με χαμηλές θερμοκρασίες. Οι έντονες βροχοπτώσεις της χώρας θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη, ωστόσο οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι. Την Τρίτη, δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις ακόμη και στην Αττική, αν και τα φαινόμενα αναμένεται να είναι περιορισμένα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis