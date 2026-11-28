Η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ» βρίσκεται σε εξέλιξη, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το επίκεντρο των επικίνδυνων φαινομένων μετατοπίζεται στην ανατολική Ελλάδα, με την Αττική να έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης (Red Code) για το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου 2026. Ο προγνώστης καιρού, Σάκης Αρναούτογλου, εφιστά την προσοχή για τις κρίσιμες ώρες στην Αττική και τον κίνδυνο παγετού.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας «ΑΡΓΟΣ» και οι προειδοποιήσεις

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, δίνοντας στην κακοκαιρία την ονομασία «ΑΡΓΟΣ». Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα σε δύο φάσεις, με την πρώτη να βρίσκεται σε εξέλιξη το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες συνεχίζονται στα δυτικά και βορειοανατολικά, επηρεάζοντας έως το βράδυ και τα κεντρικά τμήματα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, έντονα φαινόμενα αναμένονται έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 28/11 σε Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες. Η κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI) για το Σάββατο 28/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική), ενώ για την Κυριακή 29/11 αναβαθμίζεται σε Κατηγορία 5 (Ακραία).

Κρίσιμες ώρες για την Αττική και ισχυρές βροχοπτώσεις

Από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να ενταθούν οι βροχοπτώσεις στην Αττική, με τον Σάκη Αρναούτογλου να τονίζει ότι το διάστημα από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή. Κατά τόπους έντονα φαινόμενα προβλέπονται μέσα στο λεκανοπέδιο, καθώς και στα ανατολικά και νοτιοανατολικά του νομού. Σημαντικές ποσότητες νερού αναμένεται να δεχθεί και η δυτική Αττική.

Οι βροχοπτώσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να εξασθενούν το απόγευμα της Κυριακής 29/11, χωρίς να αποκλείεται νέα ενίσχυσή τους στα ανατολικά του νομού προς το βράδυ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει συμπεριλάβει την Αττική στις περιοχές για τις οποίες ισχύει κόκκινη προειδοποίηση την Κυριακή 29/11.

Χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι σε πολλές περιοχές

Η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ» αποκτά ολοένα και πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Την Κυριακή 29/11, η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, φέρνοντας χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς και σε περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας και βαθμιαία της Θεσσαλίας και πιθανόν της Κεντρικής Στερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο.

Παράλληλα, πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 9 μποφόρ, θα πνέουν στις ανατολικές περιοχές, ενώ τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Από το απόγευμα της Κυριακής, ιδιαίτερα ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά παράλια της Αττικής και στον νότιο Ευβοϊκό. Μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής 29/11, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν σε ριπές τα 100 km/h και τοπικά στη θάλασσα των Κυθήρων τα 120 km/h.

Προσοχή στον παγετό και έκτακτα μέτρα

Εκτός από τις μεγάλες ποσότητες νερού, ο Σάκης Αρναούτογλου εφιστά την προσοχή των πολιτών στον παγετό, ο οποίος θα γίνει εντονότερος μετά την υποχώρηση των βροχοπτώσεων. Ο κίνδυνος του παγετού θα είναι αυξημένος από το βράδυ της Κυριακής 29/11 και κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες προς τη Δευτέρα 30/11 και την Τρίτη 1/12, επηρεάζοντας το οδικό δίκτυο της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τα ακραία φαινόμενα την Κυριακή 29/11. Αυτά περιλαμβάνουν υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν ακραία φαινόμενα, παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας και έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Περιοχές σε «κόκκινο συναγερμό»

Πολλές περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για την κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ». Μετά τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας που τέθηκαν σε Red Code για το Σάββατο 28/11, σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκεται και η Περιφέρεια Αττικής για το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου. Επίσης, Red Code ισχύει την Κυριακή 29/11 και για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Τη Δευτέρα 30/11, σε «κόκκινο συναγερμό» θα βρίσκεται και η Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 28/11 αναμένονται ισχυρά φαινόμενα σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (Πιερία – Χαλκιδική), καθώς και στην Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα – Μαγνησία) με πορτοκαλί προειδοποίηση. Την Κυριακή 29/11, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν και να επεκταθούν σε Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα – Μαγνησία), Σποράδες, Ανατολική Στερεά Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα), Εύβοια και βαθμιαία στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (Κορινθία, Αργολίδα, Ανατολική Αρκαδία, Λακωνία), όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki