Νέα κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας έντονα καιρικά φαινόμενα σε δύο διαδοχικές φάσεις. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Η χώρα βρίσκεται σε κλοιό κακοκαιρίας, με ορισμένες περιοχές να έχουν τεθεί σε Red Code.

Ιδιαίτερα στην Αττική, αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής, με τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο νωρίτερα για ένα 48ωρο ισχυρής κακοκαιρίας, το οποίο θα περιλαμβάνει σφοδρές καταιγίδες, πυκνές χιονοπτώσεις, θυελλώδεις βοριάδες και βουτιά της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας σε δύο φάσεις

Σύμφωνα με το METEO, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ανατολικά, επηρεάζοντας τη χώρα μας με έντονα φαινόμενα καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο κύριες φάσεις, επηρεάζοντας διαφορετικά τμήματα της Ελλάδας.

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας αναμένεται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, οπότε προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Αυτά τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στα κεντρικά ηπειρωτικά. Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη, και αργότερα στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, τα αναμενόμενα ύψη βροχής θα είναι πολύ μεγάλα.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται και χιονοπτώσεις σε ορεινές εκτάσεις, συμπληρώνοντας το σκηνικό του δύσκολου καιρού.

Στο επίκεντρο η Αττική με σημαντικά ύψη βροχής

Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την Αττική, αρχής γενομένης από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου έως και το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου. Τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, δεχόμενα τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Στις περιοχές που συγκαταλέγονται σε αυτές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού στην Αττική περιλαμβάνονται τα Μέγαρα, η Ελευσίνα, η Μάνδρα, η Πάρνηθα, ο Διόνυσος και ο Ωρωπός. Τα αθροιστικά ύψη βροχής έως το τέλος της Κυριακής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά ακόμη και τα 100 χιλιοστά.

Τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το γερμανικό ICON, συγκλίνουν στην εκτίμηση για έναν σημαντικό όγκο βροχής που θα πέσει στην περιοχή. Αυτή η σύγκλιση υπογραμμίζει την σοβαρότητα των αναμενόμενων φαινομένων για την Αττική.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των φαινομένων

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να φτάσει έως και τους 10 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Παράλληλα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι έντονες, ενώ χιόνια αναμένονται σε ορεινές εκτάσεις.

Οι θυελλώδεις βοριάδες θα συνοδεύουν τα φαινόμενα, εντείνοντας την αίσθηση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα. Η συνδυαστική επίδραση της πτώσης της θερμοκρασίας, των ισχυρών βροχών και των ανέμων δημιουργεί ένα δύσκολο καιρικό σκηνικό για το σύνολο της Ελλάδας.

Κατηγορία «Πολύ Σημαντική» για το επεισόδιο βροχόπτωσης

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου κατατάσσεται στην Κατηγορία 4, χαρακτηριζόμενο ως «Πολύ Σημαντική».

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία και υπολογισμούς από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Το μοντέλο αυτό παρέχει δεδομένα για το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, καθώς και για τη θέση του βαρομετρικού χαμηλού και τους ανέμους κατά τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis