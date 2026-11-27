Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται η Πυροσβεστική, η Πολιτική Προστασία και οι δήμοι ενόψει της επιδείνωσης του καιρού το Σαββατοκύριακο 28-29 Νοεμβρίου. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική, θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ, χιονοπτώσεις και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει πλημμύρες σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, ενώ αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σε επιφυλακή οι αρχές και έκτακτα μέτρα

Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των δήμων, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Τρεις περιφέρειες έχουν τεθεί σε «Red Code» λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί έκτακτα μέτρα που αφορούν και τους εργαζομένους, ενόψει του δύσκολου διημέρου.

Το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας αναμένεται να εκδηλωθεί από το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των έντονων φαινομένων που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Προβλέψεις για την Αττική και τον κίνδυνο πλημμυρών

Οι εκτιμήσεις του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου ECMWF και του γερμανικού ICON συγκλίνουν σε σημαντικές ποσότητες υετού για την Αττική. Από το Σάββατο έως και το βράδυ της Κυριακής, προβλέπονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε ολόκληρο τον νομό. Τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, την Ελευσίνα, τη Μάνδρα, την Πάρνηθα, τον Διόνυσο και τον Ωρωπό, το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης ενδέχεται να ξεπεράσει κατά τόπους τα 100 χιλιοστά έως την ολοκλήρωση του διημέρου. Αξιόλογα ύψη υετού αναμένονται επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στα ανατολικά προάστια και κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, καθώς σχεδόν ολόκληρη η Αττική θα δεχθεί την επίδραση της κακοκαιρίας.

Η κατάσταση στη δυτική Ελλάδα

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει πλημμύρες σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, με νησιά του Ιονίου, την Αιτωλοακαρνανία και τη Θεσπρωτία να πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι συνολικές ποσότητες νερού στη δυτική Ελλάδα ενδέχεται να υπερβούν τοπικά τα 200 χιλιοστά έως το τέλος της Κυριακής.

Αυτή η μεγάλη ποσότητα υετού αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για περαιτέρω πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους κατοίκους και τις αρχές.

Η εξέλιξη των φαινομένων σε δύο φάσεις

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Κατά την πρώτη ημέρα, το Σάββατο, οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με σταδιακή επέκταση προς το εσωτερικό της χώρας.

Ιδιαίτερη ένταση των φαινομένων αναμένεται στην Ήπειρο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη και αργότερα στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κυρίως στα δυτικά τους τμήματα. Κατά τη δεύτερη φάση, την Κυριακή, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στα κεντρικά και νότια τμήματα της επικράτειας. Πολύ μεγάλα ύψη υετού προβλέπονται στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση στις συγκεκριμένες περιοχές.

Με πληροφορίες από: Enikos