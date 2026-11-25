Ο καιρός έχει αλλάξει για τα καλά, σηματοδοτώντας την άφιξη του χειμώνα, με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι πλέον αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας. Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την Ιταλία αναμένεται να προκαλέσει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από το βράδυ της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου 2026. Η πτώση της θερμοκρασίας υπολογίζεται να φτάσει έως και τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού την Τετάρτη

Για την Τετάρτη, οι αυξημένες νεφώσεις θα πυκνώσουν περισσότερο από τις βραδινές ώρες. Αρχικά, ασθενείς τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται στη δυτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, με σημαντική ενίσχυση στο βόρειο Ιόνιο, όπου τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ στην Αθήνα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας αναμένεται να κυμανθεί στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Οργανώνεται η κακοκαιρία την Πέμπτη

Από την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2026, η κακοκαιρία θα αρχίσει να οργανώνεται, με τα πρώτα έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται στα βορειοδυτικά. Βροχές και καταιγίδες θα πέσουν στη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά παράκτια της Ηπείρου. Προς τα ξημερώματα της Παρασκευής, τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή πρόσκαιρη άνοδο.

Επέκταση των φαινομένων την Παρασκευή

Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου η διάρκεια και η ένταση των βροχοπτώσεων ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλα ύψη βροχής. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και νότια.

Δύσκολο Σαββατοκύριακο με μετατόπιση του βαρομετρικού

Το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα στις 28 και 29 Νοεμβρίου, η κακοκαιρία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη. Το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Για το Σάββατο, αναμένονται ισχυρές και κατά τόπους παρατεταμένες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Η γενική εικόνα του καιρού θα είναι χειμωνιάτικη, με τις ατμοσφαιρικές διαταραχές και την εισβολή ψυχρότερων αέριων μαζών να διατηρούν το άστατο σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Newsit