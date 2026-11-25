Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περίοδο έντονου καιρικού ενδιαφέροντος, καθώς οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη μετά από μέρες στασιμότητας. Οι βοριάδες έχουν ήδη κατεβάσει πολικές αέριες μάζες, φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και παγετό στα βόρεια τα ξημερώματα. Ωστόσο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει ξανά από την Πέμπτη, με την επιστροφή των νοτιάδων και ένα βροχερό φινάλε για τον Νοέμβριο.

Οι καιρικές συνθήκες την Τετάρτη

Για την Τετάρτη, οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν εναλλαγές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στα βόρεια, ο ήλιος θα εναλλάσσεται με παροδικά πυκνές νεφώσεις, ενώ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ο ήλιος θα κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προς το βράδυ, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές στα Βόρεια Επτάνησα, με έμφαση στην Κέρκυρα, ενώ λίγες ψιχάλες ίσως σημειωθούν και στην Αιτωλοακαρνανία.

Κατεβαίνοντας προς τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, αναμένονται επίσης νεφώσεις, ενώ στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ο ήλιος θα κυριαρχεί. Στην Πελοπόννησο, οι νεφώσεις είναι πιθανό να δώσουν τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά τμήματά της. Τέλος, στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις που δεν αποκλείεται να δώσουν ψιλόβροχα στα δυτικά του νησιού, την ώρα που στα Δωδεκάνησα θα έχουμε ηλιοφάνεια και στο Καστελόριζο παροδικά πυκνότερες νεφώσεις.

Η πτώση της θερμοκρασίας και ο παγετός

Οι πολικές αέριες μάζες έχουν σκεπάσει τη χώρα, καθιστώντας την πτώση της θερμοκρασίας ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές. Τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένεται να σημειωθεί παγετός στα βόρεια και κεντρικά ορεινά, ενώ έντονο κρύο θα επικρατήσει και στα υπόλοιπα ορεινά τμήματα.

Όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες το μεσημέρι, αυτές δεν θα ξεπεράσουν τους 11°C στη Θράκη, ενώ γενικά στα βόρεια θα κυμανθούν μεταξύ 12 και 14°C. Νοτιότερα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 15 με 17°C. Στην Αττική, το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7 έως 16°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη, παρά την ηλιοφάνεια και τις λίγες νεφώσεις, το κρύο θα είναι έντονο. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα και το βράδυ ο υδράργυρος θα πέσει στους 0 με 2°C, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 12°C.

Οι άνεμοι στις ελληνικές θάλασσες

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις στις ελληνικές θάλασσες. Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ νοτιότερα στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι-δυτικοί με την ίδια ένταση, έως 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι νοτιάδες θα ενισχύονται σταδιακά, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ το βράδυ, ειδικά στην περιοχή της Κέρκυρας.

Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί μέτριας έντασης, για να στραφούν αργότερα σε ασθενείς νοτιοανατολικούς. Στον Θερμαϊκό, η μέρα θα κυλήσει με σχεδόν άπνοια, παρά το αισθητό κρύο που θα επικρατεί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη και βροχερό φινάλε Νοεμβρίου

Από την Πέμπτη, το καιρικό σκηνικό αλλάζει ξανά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Αναμένονται νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ενώ το βράδυ της Πέμπτης έντονες βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Οι νοτιάδες επιστρέφουν, φέρνοντας μαζί τους άνοδο της θερμοκρασίας στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, μετά την ψυχρή εισβολή των προηγούμενων ημερών. Αυτή η μεταβολή προμηνύει τη νέα κακοκαιρία που θα κλείσει βροχερό τον Νοέμβρη, με ένα νέο βροχερό μέτωπο να βρίσκεται μπροστά μας. Οι διαρκείς εναλλαγές στον καιρό σηματοδοτούν το πέρασμα στην καρδιά του χειμώνα, με τη θέρμανση να έχει ήδη ανοίξει και τα χειμερινά ρούχα να έχουν βγει από τις ντουλάπες.

Με πληροφορίες από: Topontiki