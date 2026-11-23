Ο καιρός βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, ακροβατώντας ανάμεσα σε δύο εποχές, καθώς ο Νοέμβριος επιφυλάσσει ένα έντονο θερμοκρασιακό ασανσέρ. Ενώ η Δευτέρα θα κινηθεί σε ανοιξιάτικους ρυθμούς με τον υδράργυρο να φτάνει πρόσκαιρα τους 23°C, ένα ψυχρό μέτωπο από τα Βαλκάνια αναμένεται να αλλάξει άρδην το σκηνικό. Από την Τρίτη, η χώρα θα βιώσει μια τριήμερη πρόγευση χειμώνα, με τις θερμοκρασίες να κατρακυλούν σε μονοψήφιες και αρνητικές τιμές, ιδιαίτερα στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Δευτέρα: Άνοδος θερμοκρασίας και βροχές σε πολλές περιοχές

Η Δευτέρα ξεκινά με ένα πέρασμα θερμών αέριων μαζών που θα ανεβάσει πρόσκαιρα το θερμόμετρο. Το μεσημέρι, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 22 με 23°C στα πεδινά της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα, ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 20°C, διατηρώντας ένα σχετικά ήπιο κλίμα για την εποχή.

Ωστόσο, η ημέρα θα συνοδευτεί και από βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τα ξημερώματα, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα δυτικά, με ιδιαίτερη ένταση στην Ήπειρο και τα Βόρεια Επτάνησα. Σταδιακά, αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενούν, ενώ από το μεσημέρι θα επηρεάσουν τα βόρεια, με κάποιες καταιγίδες στη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, προτού υποχωρήσουν πλήρως ως το βράδυ.

Τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα και το Αιγαίο

Νοτιότερα, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, αναμένονται βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική Πελοπόννησο. Πιο ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν στα υπόλοιπα Επτάνησα. Αργότερα μέσα στην ημέρα, τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα υποχωρήσουν, ενώ ασθενείς βροχές θα εκδηλώνονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγες ψιχάλες είναι πιθανές και στις Κυκλάδες, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται συννεφιές, με λίγες πιθανές ασθενείς βροχές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματά της. Καθώς πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα γίνεται αισθητή στα πεδινά, ενώ το κρύο θα είναι πιο έντονο στα ορεινά, σηματοδοτώντας την επερχόμενη αλλαγή του καιρού.

Ενίσχυση ανέμων και τοπικές συνθήκες

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι, ενώ στο Ιόνιο θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί. Ισχυρές ριπές ανέμων αναμένονται και στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, προσθέτοντας στην αλλαγή του καιρικού σκηνικού.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η Δευτέρα θα κυλήσει με νεφώσεις, οι οποίες θα διατηρηθούν έως το απόγευμα. Υπάρχει πιθανότητα για λίγα ψιλόβροχα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι ισχυροί νοτιοδυτικοί, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ αργότερα θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στην Αττική θα σημειώσει πρόσκαιρη μικρή άνοδο, κυμαινόμενη γενικά από 13 έως 22°C.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος, αλλά σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν λίγες ψιχάλες. Ένας ισχυρός Βαρδάρης στον Θερμαϊκό αναμένεται να φτάσει και τα 7 μποφόρ το απόγευμα. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, από περίπου 10°C το πρωί, θα φτάσει τους 20°C το μεσημέρι, πριν την επερχόμενη πτώση.

Απότομη αλλαγή από την Τρίτη

Από την Τρίτη, το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδην. Το ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει πλήρως τη χώρα, φέρνοντας ξηρούς βοριάδες. Αυτή η αλλαγή θα οδηγήσει σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με μονοψήφιες και αρνητικές τιμές να επικρατούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά τμήματα της Ελλάδας μέχρι και την Τετάρτη, σηματοδοτώντας μια πρόγευση του χειμώνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki