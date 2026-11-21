Ηλιόλουστο το Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες, αλλαγή του σκηνικού από την Κυριακή το βράδυ

Ο Νοέμβριος διατηρεί ένα άκρως ευχάριστο σκηνικό, με τον ήλιο να κυριαρχεί και τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Παρά την ελαφρά υποχώρηση των πολύ θερμών αέριων μαζών, η καλοκαιρία θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για βόλτες.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα ετοιμάζει μια νέα φθινοπωρινή αλλαγή, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής και να επεκταθεί τη Δευτέρα. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ βροχές προβλέπονται αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια ανατολικότερα.

Ο καιρός του Σαββάτου ανά περιοχή

Για το Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται ηλιόλουστος σε μεγάλο μέρος της χώρας. Συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο σύνολο της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, στις Σποράδες, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Πιο δυτικά, στην περιοχή του Ιονίου, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά, οι νεφώσεις θα είναι λίγο πυκνότερες. Σε αυτές τις περιοχές, δεν αποκλείονται κάποιες τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα ορεινά της Πίνδου.

Νοτιότερα, στην υπόλοιπη Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο καιρός θα είναι αίθριος. Θα υπάρξουν αραιές νεφώσεις, αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τέλος, καλός καιρός με κυρίαρχο τον ήλιο αναμένεται στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο.

Οι άνεμοι και η πορεία της θερμοκρασίας

Στο πεδίο των ανέμων, η κατάσταση παραμένει σχεδόν στάσιμη κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Το δυτικό ρεύμα θα κυριαρχήσει, με τους άνεμους να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις.

Η ένταση των ανέμων θα φτάσει γενικά τα 4 με 5 μποφόρ. Ειδικότερα, στη θάλασσα των Κυθήρων και στο Καρπάθιο πέλαγος, οι άνεμοι αναμένεται να αγγίξουν και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί, ωστόσο θα ξεπεράσει και πάλι τους 20°C στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η περισσότερη ζέστη θα εντοπιστεί στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 με 23°C. Ωστόσο, με τη δύση του ηλίου, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο θα είναι αισθητό στα πιο ορεινά.

Ειδικές συνθήκες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι στις γύρω θάλασσες θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 15 έως 21°C.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη θα έχει μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 14 έως 19°C.

Η εξέλιξη του καιρού την Κυριακή

Την Κυριακή, οι ήπιες συνθήκες θα διατηρηθούν στη χώρα μας, προσφέροντας ένα ιδανικό σκηνικό για τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος στο σύνολο της χώρας, με την παρουσία κάποιων αραιών νεφώσεων.

Από το μεσημέρι και μετά, οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώσουν στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Αργά το βράδυ της Κυριακής, είναι πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές στην Ήπειρο, στα Βόρεια Επτάνησα και στην Αιτωλοακαρνανία.

Αυτές οι βροχές, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, στη συνέχεια θα επεκταθούν ανατολικότερα, σηματοδοτώντας την αλλαγή του καιρικού σκηνικού.

Οι άνεμοι της Κυριακής

Οι άνεμοι την Κυριακή θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα πελάγη, διατηρώντας το ίδιο μοτίβο με την προηγούμενη ημέρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki