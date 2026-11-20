Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει τα συναισθήματα και την ανάγκη να εκφραστείς αυθόρμητα. Παράλληλα, η συνάντησή της με τον Κρόνο φέρνει ευθύνες και υποχρεώσεις που χρειάζονται οργάνωση. Μπορείς να αξιοποιήσεις τη δυναμικότητά σου μέσα από προσωπικά ενδιαφέροντα, δημιουργικές δραστηριότητες ή νέες επαφές. Η ημέρα ευνοεί να εξηγήσεις τις σκέψεις σου και να μοιραστείς θετικές ιδέες. Ωστόσο, ίσως δυσκολευτείς να επιλέξεις ανάμεσα σε δύο δρόμους. Μην πιέζεις τις αποφάσεις· δώσε χρόνο στον εαυτό σου σήμερα.

Ταύρος

Απόφυγε σήμερα να επαναλάβεις συμπεριφορές που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις σου. Αν προκύψει ένταση, μην εγκλωβιστείς στα αρνητικά του παρελθόντος· δες την ως ευκαιρία να αλλάξεις τρόπο επικοινωνίας. Κράτησε ανοιχτό μυαλό και αναζήτησε πιο ουσιαστικούς τρόπους σύνδεσης. Η Σελήνη περνά στον τομέα της εσωτερικής σου ζωής, αυξάνοντας την ανάγκη για ηρεμία και προσωπικό χώρο. Μια μικρή απόσταση από τη ρουτίνα θα σε βοηθήσει να καθαρίσεις τη σκέψη σου. Η προσφορά στους άλλους μπορεί επίσης να σε ικανοποιήσει.

Δίδυμοι

Μια σχέση μπορεί να σου προσφέρει χαρά, όμως ίσως δυσκολευτείς να ξεκαθαρίσεις ένα ζήτημα που αφορά την εργασία ή την υγεία σου. Μην επιμένεις σε συζητήσεις που ανακυκλώνουν τα ίδια προβλήματα χωρίς να οδηγούν σε λύση. Παρατήρησε ποιες συνήθειες δεν σε εξυπηρετούν πια και σκέψου τι χρειάζεται αλλαγή. Η Σελήνη περνά στον κοινωνικό σου τομέα και στρέφει την προσοχή σε φίλους, ομάδες και μελλοντικούς στόχους. Η επαφή με ανθρώπους που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά σου μπορεί να σε εμπνεύσει ιδιαίτερα.

Καρκίνος

Σήμερα ίσως δυσκολευτείς να καταλάβεις τα κίνητρα ενός ανθρώπου ή να ερμηνεύσεις σωστά τη συμπεριφορά του. Μην πιέζεις συζητήσεις για μια σχέση, όταν τα συναισθήματα παραμένουν μπερδεμένα. Δώσε λίγο χώρο στον εαυτό σου και επέστρεψε στο θέμα όταν θα υπάρχει μεγαλύτερη διαύγεια. Παράλληλα, η προσοχή σου στρέφεται στις ευθύνες, στην επαγγελματική πορεία και στις πρακτικές προτεραιότητες. Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα μια κατάσταση και να αναλάβεις πρωτοβουλίες, αρκεί να μη φορτωθείς περισσότερα από όσα αντέχεις σήμερα.

Λέων

Ίσως δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις αν πρέπει να παραμείνεις σε όσα γνωρίζεις ή να δοκιμάσεις κάτι εντελώς καινούργιο. Η Σελήνη περνά στον τομέα της γνώσης, των ταξιδιών και των νέων εμπειριών, ενισχύοντας την ανάγκη σου για αλλαγή παραστάσεων. Είναι κατάλληλη στιγμή να ασχοληθείς με μελέτη, ανταλλαγή ιδεών ή ένα σχέδιο που διευρύνει τους ορίζοντές σου. Μπορεί να νιώσεις μεγαλύτερη φιλοδοξία για την προσωπική σου εξέλιξη. Βρες δημιουργικούς τρόπους να αποφορτίσεις την ένταση και να ανανεώσεις τη διάθεσή σου ουσιαστικά.

Παρθένος

Ίσως αισθανθείς κουρασμένος/η ή πιεσμένος/η και χρειαστείς λίγο χρόνο για να βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη. Η Σελήνη περνά στον τομέα της οικειότητας και σε κάνει πιο προσεκτικό/η απέναντι σε βαθύτερα συναισθήματα και ζητήματα εμπιστοσύνης. Η ευθυγράμμισή της με τον Κρόνο σε βοηθά να αντιμετωπίσεις μια υπόθεση με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Μπορεί να θελήσεις να ερευνήσεις κάτι σε βάθος ή να ολοκληρώσεις ένα απαιτητικό έργο. Δώσε προσοχή στις λεπτομέρειες· η αυτογνωσία σου ενισχύεται σημαντικά σήμερα.

Ζυγός

Η ανάγκη σου να επικοινωνήσεις, να μάθεις και να ανταλλάξεις ιδέες γίνεται εντονότερη. Ωστόσο, μπορεί να νιώσεις προσωρινή αμφιβολία για έναν σύντροφο ή μια επαγγελματική συνεργασία. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να αποφασίσει αμέσως, ιδιαίτερα όταν διακυβεύονται οικονομικά ή σημαντικές δεσμεύσεις. Η Σελήνη περνά απέναντί σου και στρέφει την προσοχή στις σχέσεις και στις ανάγκες των άλλων. Μπορείς να απολαύσεις ουσιαστικές επαφές, αρκεί να διατηρήσεις ισορροπία. Η υπομονή θα σε βοηθήσει να δεις καθαρότερα τις προθέσεις των άλλων.

Σκορπιός

Κάποιες αμφιβολίες μπορεί να σε απασχολήσουν σήμερα, όμως η οργάνωση και η σωστή ιεράρχηση θα σε βοηθήσουν να τις διαχειριστείς. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να λύσει αμέσως όσα δεν αλλάζουν αυτή τη στιγμή. Περίμενε μέχρι να έχεις περισσότερο χρόνο και καθαρό μυαλό. Παράλληλα, διαθέτεις συγκέντρωση και διάθεση να ασχοληθείς με τις πρακτικές σου υποχρεώσεις. Είναι καλή στιγμή να βελτιώσεις τη ρουτίνα σου, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να φροντίσεις λεπτομέρειες που είχες παραμελήσει πρόσφατα.

Τοξότης

Μικρές αναταράξεις ή αμφιβολίες μπορεί τελικά να σε οδηγήσουν σε πιο ουσιαστικές επιλογές. Η συνάντηση της Σελήνης με τον Κρόνο σε καλεί να αντιμετωπίσεις ορισμένα θέματα με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ίσως συναντήσεις μια καθυστέρηση ή ένα προσωρινό εμπόδιο, όμως μπορείς να αξιοποιήσεις τον χρόνο σου παραγωγικά. Δώσε προσοχή σε όσα μαθαίνεις για ένα ερωτικό ενδιαφέρον ή για τα δικά σου συναισθήματα. Η υπομονή και η επιμονή θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι αξίζει πραγματικά.

Αιγόκερως

Σήμερα έχεις ανάγκη να νιώσεις ασφάλεια και να ασχοληθείς με όσα σε γειώνουν. Η Σελήνη περνά στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας, στρέφοντας την προσοχή σε προσωπικά ζητήματα και στο υποστηρικτικό σου περιβάλλον. Μπορεί να θελήσεις να οργανώσεις τον χώρο σου ή να τακτοποιήσεις πρακτικές εκκρεμότητες. Αυτές οι κινήσεις θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις μεγαλύτερη εσωτερική διαύγεια. Μην παραμελείς τις δικές σου ανάγκες προσπαθώντας να ανταποκριθείς σε όλα. Βρες τον ρυθμό που σου ταιριάζει.

Υδροχόος

Η ημέρα σε καλεί να δείξεις περισσότερη σοβαρότητα και υπομονή, ιδιαίτερα σε θέματα που έχεις αναβάλει. Λίγη αυτοπειθαρχία θα σε βοηθήσει να ξεκινήσεις κάτι που παραμένει σε εκκρεμότητα. Η Σελήνη περνά στον τομέα της επικοινωνίας και ενισχύει την περιέργεια, τις συζητήσεις και τις μετακινήσεις σου. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική συνομιλία ή μια υποχρέωση που χρειάζεται προσοχή. Διοχέτευσε την ενέργειά σου σε εποικοδομητικά σχέδια και ίσως βρεις την ευκαιρία να επανασυνδεθείς με ένα πρόσωπο από το παρελθόν.

Ιχθύες

Οι σημερινές συνθήκες σε καλούν να χαμηλώσεις ρυθμούς και να παρατηρήσεις πριν αναλάβεις δράση. Μικρές καθυστερήσεις ή ανησυχίες μπορεί να εμφανιστούν, όμως μπορείς να τις αξιοποιήσεις για να οργανώσεις καλύτερα τις υποθέσεις σου. Η Σελήνη περνά στον τομέα των οικονομικών και της ασφάλειας, στρέφοντας την προσοχή σε όσα διαθέτεις και σε όσα χρειάζεσαι. Κάνε έναν ρεαλιστικό απολογισμό και σκέψου το μέλλον χωρίς να κυνηγάς άμεση ικανοποίηση. Μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινότητα μπορεί να σε βοηθήσει.

Με πληροφορίες από: tlife.gr