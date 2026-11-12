Σκαμπανεβάσματα θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς διαδοχικές διαταραχές θα φέρουν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και ενισχυμένους νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και ζέστη, συγκριτικά με τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2026, για έντονα, ενδεχομένως και επικίνδυνα φαινόμενα, τα οποία θα επηρεάσουν κυρίως το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία έχουν ήδη σχηματιστεί στην Ιβηρική Χερσόνησο, αναμένεται να προσεγγίσουν τη χώρα μας κινούμενα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παράλληλα, θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα εισβάλουν στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία και δημιουργώντας συνθήκες μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Η εξέλιξη των φαινομένων και οι προειδοποιήσεις

Για σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, οι νοτιάδες αναμένεται να επιμείνουν, ενώ η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης ξεκινά. Λίγες βροχές αναμένονται στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι τα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, συγκεκριμένα το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά, θα βρεθούν σε μια επικίνδυνη ζώνη φαινομένων, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, οι βροχές αναμένεται να ενταθούν στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Το Σάββατο, οι βροχές θα γίνουν πιο έντονες προς το ανατολικό βορειοανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το Σάββατο, οι διαταραχές θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο, καθώς ένα ψυχρό μέτωπο θα κάνει την εμφάνισή του.

Η πορεία της αφρικανικής σκόνης

Έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Οι μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν τη μεταφορά αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την Ανατολική Μεσόγειο, μέσω νοτίων ανέμων. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα γίνουν αντιληπτές από τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου και θα επηρεάσουν τα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Το επεισόδιο θα ενταθεί σημαντικά την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τη Δυτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Από το Σάββατο, η μεταφορά της σκόνης θα περιοριστεί και οι συγκεντρώσεις θα αρχίσουν να απομακρύνονται από την Ελλάδα. Οι χάρτες πρόγνωσης μεταφοράς σκόνης, σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr, παρουσιάζουν τις συγκεντρώσεις κοντά στην επιφάνεια του εδάφους την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδας και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 21:00.

Ισχυροί άνεμοι και αύξηση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα φτάσουν σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, έως τα 7 μποφόρ, ενώ αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως οι άνεμοι θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου, όπου την Παρασκευή θα φτάσουν στο επίπεδο θύελλας.

Πέρα από τις διαταραχές που έρχονται από την Ιβηρική Χερσόνησο, θερμές αέριες μάζες θα κάνουν επίσης την εμφάνισή τους, αυξάνοντας την θερμοκρασία την Παρασκευή και το Σάββατο. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα επιμείνουν ενισχυμένες στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis