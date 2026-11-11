Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία σε Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε διάφορες περιοχές, με επίκεντρο την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και αγροτικές καλλιέργειες. Παράλληλα, το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σημαντικές δυσχέρειες, με πολλούς δρόμους να παραμένουν κλειστοί ή να έχουν εκτραπεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Εκτεταμένες ζημιές σε Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα

Η σφοδρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα σε Ναυπακτία, Θέρμο, Αγρίνιο και Αιγιάλεια. Στη Ναυπακτία, οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε μικρές κατολισθήσεις και σημαντική άνοδο της στάθμης ποταμών και χειμάρρων. Στον Δήμο Θέρμου, έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν και ορεινές περιοχές του Δήμου Αγρινίου.

Στην Αιγιάλεια, τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώνονται από το βράδυ της Τρίτης (10/11) και συνεχίζονται την Τετάρτη (11/11). Αυτό έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, ελαιώνες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ παράλληλα δημιουργούνται δυσχέρειες στην κυκλοφορία. Η μετακίνηση είναι δύσκολη σε αρκετά σημεία στον Θέρμο και σε περιοχές του Αιγίου, εξαιτίας των φερτών υλικών που έχει παρασύρει η έντονη βροχή.

Αποκλεισμοί δρόμων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί στο οδικό δίκτυο των πληγεισών περιοχών. Στη Ναυπακτία, οι ιρλανδικές διαβάσεις στον Εύηνο, στα Καρελέικα και στο Παλαιοχωράκι παραμένουν κλειστές για λόγους ασφαλείας, λόγω της αυξημένης ροής των υδάτων. Κλειστός είναι επίσης ένας παραδρόμος στη Σίμου Ναυπακτίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη Φαμίλα, όπου η βροχόπτωση έχει προκαλέσει ζημιές στο οδικό δίκτυο και κλειστούς δρόμους προς Συκιά και Ριγάνι.

Ειδικότερα, οι δρόμοι από το Κλεφταλώνο προς τη Συκιά παραμένουν κλειστοί, καθώς έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά στα ρέματα Φούντα και Σκαλούλα. Στην περιοχή του χειμάρρου Τζάβαρη, έχουν σημειωθεί μικρές μετακινήσεις φερτών υλικών, ενώ μικρές κατολισθήσεις καταγράφονται στην ορεινή Ναυπακτία και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης βροχόπτωσης.

Στην Αχαΐα, φερτά υλικά κάλυψαν την παλαιά εθνική οδό στο Λαμπίρι, με πέτρες και χώματα να κλείνουν τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό εκτρέπεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού λόγω λασπορροής.

Άνοδος της στάθμης ποταμών και χειμάρρων

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της στάθμης των ποταμών και χειμάρρων. Ο ποταμός Μόρνος παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη ροή, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες νερού, με την άνοδο της στάθμης να είναι εμφανής στο ύψος της γέφυρας. Γενικότερα, η στάθμη των ποταμών έχει ανέβει σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων στον Μόρνο και τον Εύηνο.

Στην περιοχή του Αιγίου, συγκεκριμένα στις Καμάρες, στον Λόγγο, στην Άκολη και στη Ζήρια, ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν λάσπες, κάδους και φερτά υλικά. Η μεταφορά αυτών των υλικών προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε ελαιώνες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εν μέσω της περιόδου συγκομιδής.

Καταστροφές σε κατοικίες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στον Δήμο Θέρμου, ο δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας έκανε λόγο για «μεγάλες καταστροφές» από την κακοκαιρία. Ο ίδιος ανέφερε ότι επιχειρούν παντού σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και ότι όλα θα αντιμετωπιστούν. Δήλωσε επίσης ότι οι ζημιές σε οικίες, υποδομές και ζωικό κεφάλαιο θα αποκατασταθούν με τη βοήθεια της Πολιτείας.

Στην Αιγιάλεια, οι ζημιές σε σπίτια, ελαιώνες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι εκτεταμένες, επηρεάζοντας την τοπική παραγωγή, ειδικά κατά την περίοδο συγκομιδής. Αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε ορεινές περιοχές του Δήμου Αγρινίου.

Συνεχείς προσπάθειες για αποκατάσταση

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Προτεραιότητα δίνεται στην απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους αποκλεισμένους δρόμους. Μηχανήματα έργου βρίσκονται στο σημείο του χειμάρρου Τζάβαρη από νωρίς το πρωί, προκειμένου να επέμβουν για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, εφόσον χρειαστεί.

Στο Λαμπίρι της Αχαΐας, συνεργεία εργάζονταν αδιάκοπα για να ασφαλιστεί η διέλευση και να μην κινδυνεύσουν οι οδηγοί, απομακρύνοντας πέτρες και χώματα που είχαν καλύψει τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis