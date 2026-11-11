Καιρός: Νοέμβριος με ανοιξιάτικες διαθέσεις, υγρούς νοτιάδες και αφρικανική σκόνη

Το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου χαρακτηρίζεται από ένα σκηνικό που θυμίζει Απρίλιο, με τον καιρό να έχει μαλακώσει αισθητά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να είναι αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι υγροί νοτιάδες κυριαρχούν, μεταφέροντας θερμές αέριες μάζες και αφρικανική σκόνη, ενώ τα 20άρια εξαπλώνονται στον χάρτη, δημιουργώντας μια κάπως αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Γενική εικόνα του καιρού

Στο σύνολο της χώρας, ο καιρός θα είναι γενικά μουντός και συννεφιασμένος, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Καθώς η μέρα θα περνάει, οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώνουν, επηρεάζοντας διάφορες περιοχές με βροχές και καταιγίδες.

Οι υγροί νοτιάδες διατηρούν το θερμόμετρο σε ανοιξιάτικα επίπεδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, φορτώνοντας την ατμόσφαιρα με αφρικανική σκόνη. Αυτό το μοτίβο του καιρού κάνει την άνοιξη την πλέον «αισθητή» εποχή, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του Νοεμβρίου.

Βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές

Από νωρίς, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, με έμφαση στην Κέρκυρα και τους Παξούς. Γρήγορα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, με τα πιο έντονα να εκδηλώνονται στα παράκτια τμήματά τους. Στη βόρεια χώρα, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αναμένονται κάποιες ψιχάλες.

Στα νοτιότερα τμήματα, ο ουρανός θα είναι επίσης συννεφιασμένος. Σκόρπιες τοπικές ασθενείς βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στην Πελοπόννησο, τα νότια Επτάνησα, την Ανατολική Στερεά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αντίθετα, στις Κυκλάδες περιμένουμε περισσότερη ηλιοφάνεια.

Στην Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις με λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στα Δωδεκάνησα, οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές και ικανές να δώσουν βροχές, ακόμα και σποραδικές καταιγίδες. Στο Καστελόριζο, η συννεφιά θα επικρατήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι θερμοκρασίες σε άνοδο

Οι θερμές αέριες μάζες ανεβάζουν τον υδράργυρο στους 18 με 20°C στα περισσότερα πεδινά τμήματα της χώρας. Σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως το Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία, την Πελοπόννησο και τη νότια νησιωτική χώρα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 21 με 23°C.

Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό στα πιο ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ανεκτές θερμοκρασίες σε σχέση με τα συνηθισμένα για την εποχή.

Οι άνεμοι στα πελάγη και στις μεγάλες πόλεις

Στα πελάγη, οι νοτιάδες επικρατούν πνέοντας ενισχυμένοι έως 5 μποφόρ. Συγκεκριμένα, στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νοτιονοτιοδυτικοί. Μόνο στο νότιο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί και θα φτάσουν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο ουρανός θα είναι μουντός και συννεφιασμένος έως το μεσημέρι, με πιθανότητα για λίγες λασποψιχάλες. Στη συνέχεια, ο καιρός αναμένεται να ανοίξει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες, ασθενείς έως μέτριοι, με τη θερμοκρασία σε άνοδο να κυμαίνεται από 13 έως 21°C.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα θα εξελιχθεί με νεφώσεις και λίγες ψιχάλες τις πρώτες πρωινές ώρες. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 9°C το πρωί έως 17°C το μεσημέρι.

Πρόγνωση για την Πέμπτη

Την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, ο καιρός γενικά θα διατηρηθεί μουντός και συννεφιασμένος στο σύνολο της χώρας, με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιο πυκνές θα είναι οι νεφώσεις στα δυτικά τμήματα, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki