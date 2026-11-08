Υπό καλές καιρικές συνθήκες θα διεξαχθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Δρόμος της Αθήνας, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr. Την ίδια ημέρα, τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά και ενδεχομένως πρόσκαιρα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Από τη νέα εβδομάδα, ωστόσο, αναμένεται αισθητή άνοδος του υδραργύρου, με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν άνοιξη.

Οι καιρικές συνθήκες την κυριακή 8/11

Για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχουν λίγες νεφώσεις. Ωστόσο, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες στη Δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται τοπικές βροχές, ειδικά στα Επτάνησα. Παράλληλα, λίγες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ομίχλες. Οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές για την εποχή, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις που θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες σε όλη την επικράτεια

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από -2 έως 9-11 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, οι τιμές θα είναι από 0 έως 11-13 βαθμούς.

Στην Ήπειρο, η θερμοκρασία θα φτάσει από 3 έως 15-16 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία από 3 έως 14-15 βαθμούς. Για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, αναμένονται θερμοκρασίες από 6 έως 14-16 βαθμούς, με τοπικές τιμές που θα αγγίξουν τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα Επτάνησα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17-18 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, οι τιμές θα είναι από 7 έως 12-14 βαθμούς. Τέλος, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη, ο υδράργυρος θα φτάσει από 10 έως 16-18 βαθμούς, με τοπικές τιμές έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι θα έχουν διαφορετικές διευθύνσεις και εντάσεις στις θαλάσσιες περιοχές. Στο Βόρειο Αιγαίο, θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5-6 μποφόρ και τοπικά στα νότια τμήματα τα 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ειδικά στην περιοχή των Κυθήρων, θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν σε εντάσεις έως και 6 μποφόρ.

Πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 9 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις και θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.

Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από την νέα εβδομάδα

Από τη νέα εβδομάδα, η χώρα αναμένεται να βιώσει μια αισθητή άνοδο του υδραργύρου. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 22 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας καιρικές συνθήκες που θα θυμίζουν άνοιξη. Αυτή η μεταβολή θα φέρει μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας σε πολλές περιοχές.

Με πληροφορίες από: News.gr