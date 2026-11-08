Ψύχρα και τοπικές βροχές αναμένονται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές για την εποχή, ενώ περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες θα σημειωθούν τη νύχτα και νωρίς το πρωί σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο με εντάσεις που θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Τοπικές βροχές και περιορισμένη ορατότητα

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Ειδικότερα, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες στη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, με ιδιαίτερη ένταση στα Επτάνησα. Λίγες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρα και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Σε αυτές τις περιοχές, είναι πιθανό να σχηματιστούν και ομίχλες, απαιτώντας προσοχή.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Οι θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν την Κυριακή θα είναι σχετικά χαμηλές για την εποχή, σε όλη την επικράτεια. Στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από -2 έως 9-11 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα είναι από 0 έως 11-13 βαθμούς. Στην Ήπειρο, η θερμοκρασία θα φτάσει από 3 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλία από 3 έως 14-15 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 6 έως 14-16 βαθμούς, με τοπικές τιμές που ενδέχεται να φτάσουν τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στα Επτάνησα, ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με θερμοκρασίες από 10 έως 17-18 βαθμούς. Για τα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, η πρόβλεψη κάνει λόγο για 7 έως 12-14 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη, οι τιμές θα κυμανθούν από 10 έως 16-18 και τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Βόρειο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά να φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 5-6 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα του Αιγαίου, οι εντάσεις θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο Πέλαγος, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περιοχή των Κυθήρων, όπου θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 9 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η πρόγνωση κάνει λόγο για λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, με ασθενείς εντάσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis