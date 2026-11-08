Καιρός: Ηλιοφάνεια και εξασθένηση των βοριάδων την Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Καλύτερες συνθήκες και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Οι βοριάδες αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι αρκετά. Ωστόσο, δεν θα απουσιάζουν οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχοπτώσεις σε ορισμένα σημεία της χώρας.

Γενική εικόνα και τοπικά φαινόμενα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται κατά διαστήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα περισσότερα τοπικά φαινόμενα θα εντοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα Επτάνησα, όπου προβλέπονται ασθενείς βροχές.

Πρόσκαιρες και περιορισμένης έντασης βροχοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν και σε τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους μειωμένη τις πρώτες πρωινές ώρες, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας στις ηπειρωτικές περιοχές

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αν και στα βόρεια ηπειρωτικά θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα, στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί από -2 έως 9-11 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 11-13 βαθμούς. Στην Ήπειρο, οι τιμές θα είναι από 3 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και νησιά

Στη Θεσσαλία προβλέπονται θερμοκρασίες από 3 έως 14-15 βαθμούς. Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 6 έως 14-16 βαθμούς, με τοπικές τιμές να φτάνουν έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα Επτάνησα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17-18 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, θα φτάσει τους 12-14 βαθμούς. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16-18 βαθμούς, με τοπικές μέγιστες τιμές τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στις ελληνικές θάλασσες

Στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4-5 μποφόρ, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ στα νότια ενδέχεται να αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ. Στην περιοχή των Κυθήρων, οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί και θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί, με ένταση 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Enikos