Αλλαγή σκηνικού στον καιρό: Από το κρύο και τους βοριάδες στα 20άρια της νέας εβδομάδας

Ο καιρός έχει γυρίσει οριστικά σε μια πιο γκρίζα και ψυχρή όψη για τον Νοέμβριο, με ισχυρούς βοριάδες στα πελάγη να φέρνουν καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά και συννεφιές, ψύχρα στα πεδινά και αισθητό κρύο στα ορεινά. Ωστόσο, αυτή η πρόγευση του χειμώνα δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ. Από τη νέα εβδομάδα, μια θερμή μεταφορά θα αλλάξει ξανά το σκηνικό, με τις θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ξανά τους 20°C.

Το σκηνικό του καιρού την Κυριακή

Για την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, γενικά θα επικρατήσει μουντός και συννεφιασμένος καιρός, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Αντίθετα, ηλιοφάνεια θα χαρακτηρίζει την περιοχή του Αιγαίου και τη Θράκη.

Αρχικά, κάποιες τοπικές ασθενείς βροχές προβλέπονται στα παραθαλάσσια της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Από το μεσημέρι και μετά, τα σύννεφα θα πυκνώσουν στα δυτικά, δίνοντας τοπικές βροχές αρχικά στα Επτάνησα και αμέσως μετά στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία και την Αχαΐα.

Οι άνεμοι και η πορεία του υδραργύρου

Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες θα πνέουν κυρίαρχοι και ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Τοπικά, μάλιστα, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ στη Θάλασσα των Κυθήρων και το Καρπάθιο πέλαγος. Παράλληλα, στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες μέτριας έντασης, οι οποίοι θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Ο υδράργυρος διατηρείται σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα βόρεια, τα ανατολικά και τις Κυκλάδες, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15°C. Μόνο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα αγγίξουμε τους 16 με 18°C. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο θα είναι έντονο, με το θερμόμετρο να προσεγγίζει τους 0°C στα πιο ορεινά ηπειρωτικά. Ειδικά για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, οι δρομείς θα τρέξουν υπό πολύ καλές και δροσερές συνθήκες.

Η Δευτέρα, η πιο ψυχρή ημέρα της εβδομάδας

Τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, αναμένεται να είναι η πιο ψυχρή ημέρα της εβδομάδας. Ο υδράργυρος στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα ξεπεράσει τους 13°C.

Παράλληλα, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος με περισσότερες βροχές στην κεντρική και βόρεια χώρα. Επιπλέον, είναι πιθανές σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας.

Θερμοκρασιακή «τραμπάλα» από την Τρίτη

Από την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου, η ατμόσφαιρα αλλάζει διαθέσεις. Μια θερμή μεταφορά παίρνει τη σκυτάλη, ρίχνοντας τους βοριάδες και ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε ανοιξιάτικα επίπεδα. Αυτό σηματοδοτεί μια θεαματική θερμοκρασιακή «τραμπάλα».

Συνεπώς, τα ζεστά μπουφάν θα χρειαστούν μέχρι τη Δευτέρα, καθώς ακολουθεί ένα γκρίζο και ψυχρό φθινοπωρινό σκηνικό με ισχυρούς βοριάδες έως 8 μποφόρ, πριν το ανοιξιάτικο διάλειμμα του Νοέμβρη και την επανεμφάνιση των 20°C.

Με πληροφορίες από: Topontiki