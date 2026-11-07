Ο καιρός για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας: Ψύχρα στην εκκίνηση και βοριάδες στη διαδρομή

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ένα από τα πλέον αναμενόμενα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, πρόκειται να διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Η διοργάνωση αυτή, η οποία κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με πολλούς να αναζητούν πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.

Ενόψει του μεγάλου αυτού αθλητικού γεγονότος, ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προχώρησε σε μια αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Η πρόγνωση αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε μέσω ανάρτησής του στο Facebook, προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα για το τι αναμένεται να συμβεί τόσο το Σάββατο 7 Νοεμβρίου όσο και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, την ημέρα διεξαγωγής του Μαραθωνίου.

Οι καιρικές συνθήκες στην εκκίνηση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, οι συμμετέχοντες στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας θα συναντήσουν συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες κατά την ημέρα του αγώνα. Η πρόγνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες που θα επικρατήσουν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, την ημέρα που οι δρομείς θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους στην ιστορική διαδρομή.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην εκκίνηση του Μαραθωνίου θα υπάρχει ψύχρα. Αυτή η συνθήκη υποδηλώνει σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, γεγονός που είναι συνηθισμένο για την εποχή. Οι δρομείς καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για αυτές τις αρχικές συνθήκες πριν ξεκινήσει η άνοδος της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η παρουσία βοριάδων κατά μήκος της διαδρομής

Πέρα από την ψύχρα που θα επικρατεί στην αρχή του αγώνα, η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια επισημαίνει την παρουσία βοριάδων. Οι βοριάδες αυτοί αναμένεται να πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής του Μαραθωνίου, συνοδεύοντας τους δρομείς καθώς θα διανύουν τα χιλιόμετρα από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό.

Η παρουσία των βοριάδων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της καιρικής πρόβλεψης για τον αγώνα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου. Αυτές οι συνθήκες είναι μέρος της αναλυτικής ενημέρωσης που παρείχε ο μετεωρολόγος μέσα από την ανάρτησή του στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον καιρό.

Η αναλυτική ενημέρωση από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επέλεξε την πλατφόρμα του Facebook για να παρουσιάσει την αναλυτική του πρόγνωση για το επερχόμενο διήμερο. Η ανάρτηση αυτή κάλυπτε τις καιρικές συνθήκες τόσο για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου όσο και για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, την ημέρα που θα διεξαχθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας.

Στο πλαίσιο της πρόγνωσής του, ο κ. Τσατραφύλλιας χρησιμοποίησε τη φράση «Μαραθώνιος Αθήνας με σύμμαχο τον καιρό». Αυτή η δήλωση συνοδεύτηκε από τις συγκεκριμένες προβλέψεις για την ψύχρα στην εκκίνηση και τους βοριάδες στη διαδρομή, δίνοντας ένα γενικότερο πλαίσιο για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του μεγάλου αθλητικού γεγονότος.

Το ερώτημα για τους βραδινούς αγώνες

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας δεν περιορίστηκε μόνο στην πρόγνωση για τον κύριο αγώνα του Μαραθωνίου, αλλά έθεσε και ένα ερώτημα σχετικά με τους βραδινούς αγώνες. Συγκεκριμένα, η πρόγνωση περιλάμβανε την απορία «Τι θα γίνει στους βραδινούς αγώνες;».

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες ή απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αλλά το συμπεριέλαβε ως μέρος της συνολικής ενημέρωσης για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Το ερώτημα αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για διαφορετικές καιρικές συνθήκες κατά τις βραδινές ώρες, χωρίς ωστόσο να δίνονται συγκεκριμένες προβλέψεις ή αναλύσεις από την πηγή για αυτούς τους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta