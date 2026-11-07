Ο χειμώνας στην Ελλάδα: Η επίδραση του Ελ Νίνιο και οι επιστημονικές προσεγγίσεις

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια από το 1950, αναμένεται να έχει επιπτώσεις στον παγκόσμιο καιρό, με τον καθηγητή Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιο Αργυρίου, να αναλύει την πιθανή επίδρασή του στην Ελλάδα. Όπως τονίζει ο κ. Αργυρίου, η επίδραση του φαινομένου στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο είναι έμμεση. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές στον καιρό της περιοχής μας δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα του Ελ Νίνιο, αλλά προκύπτουν μέσω σύνθετων ατμοσφαιρικών διεργασιών.

Η έμμεση επίδραση του Ελ Νίνιο

Ο Αθανάσιος Αργυρίου εξηγεί ότι το Ελ Νίνιο μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Μέσω αυτών των αλλαγών, είναι δυνατόν να επηρεαστούν η θέση και η ένταση των αεροχειμάρρων, οι διαδρομές των βαρομετρικών χαμηλών, καθώς και η συχνότητα εμφάνισης αντικυκλωνικών εμποδισμών. Επιπλέον, το φαινόμενο μπορεί να επιδράσει στις μεταφορές θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα.

Όλες αυτές οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν την κατανομή των βροχοπτώσεων και της θερμοκρασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να διαμορφώσει τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα.

Επιστημονικές μελέτες και συσχετίσεις

Ο καθηγητής Αργυρίου αναφέρει ότι η διεθνής βιβλιογραφία τεκμηριώνει τη σύνδεση του Ελ Νίνιο με μεταβολές της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην περιοχή του Βορείου Ατλαντικού και της Ευρώπης. Ωστόσο, η απόκριση του καιρού σε αυτές τις μεταβολές διαφέρει ανάλογα με την εποχή και από το ένα επεισόδιο του φαινομένου στο άλλο.

Επιστημονικές μελέτες της τελευταίας εικοσιπενταετίας έχουν εντοπίσει στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ του Ελ Νίνιο και των βροχοπτώσεων σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου. Παράλληλα, έχουν διαπιστωθεί συσχετίσεις μεταξύ του φαινομένου και της συχνότητας των ατμοσφαιρικών διαταραχών στον Ευρωμεσογειακό χώρο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτές οι σχέσεις δεν είναι σταθερές στον χρόνο και διαφοροποιούνται τόσο ανάλογα με την εποχή όσο και μεταξύ των επιμέρους περιοχών της Μεσογείου. Για παράδειγμα, έχουν παρατηρηθεί διαφορετικές, ακόμη και αντίθετου προσήμου, συσχετίσεις μεταξύ του Ελ Νίνιο και των βροχοπτώσεων στη δυτική και στην ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ του Ελ Νίνιο και της συχνότητας των ατμοσφαιρικών διαταραχών στον ευρωμεσογειακό χώρο μεταβάλλεται σε υπερδεκαετείς χρονικές κλίμακες.

Τι σημαίνει για τον καιρό στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Αθανάσιο Αργυρίου, η παρουσία του Ελ Νίνιο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ευνοϊκότερων ή δυσμενέστερων συνθηκών. Αυτό αφορά τις βροχοπτώσεις, τις ψυχρές εισβολές ή τις σχετικά ήπιες περιόδους που ενδέχεται να βιώσουμε. Η τελική έκβαση εξαρτάται από τη διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που θα επικρατήσει.

Προσοχή στις προβλέψεις

Ο καθηγητής επισημαίνει με σαφήνεια ότι δεν είναι επιστημονικά ορθό να συμπεράνουμε μόνο από την παρουσία ενός ισχυρού Ελ Νίνιο ότι ο επερχόμενος χειμώνας στην Ελλάδα θα είναι οπωσδήποτε θερμότερος, ψυχρότερος, υγρότερος ή ξηρότερος από το κανονικό. Για να γίνει μια τέτοια εκτίμηση με ασφάλεια, απαιτείται η αξιολόγηση των εποχικών προγνώσεων που προκύπτουν από αριθμητικά προγνωστικά υποδείγματα. Αυτό υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των καιρικών φαινομένων και την ανάγκη για ολοκληρωμένη επιστημονική ανάλυση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr