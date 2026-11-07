Έντονα χειμωνιάτικη θα είναι η αίσθηση του καιρού σήμερα Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026, καθώς το κρύο, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι και οι τοπικές βροχές θα συνθέσουν το σκηνικό σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το κρύο θα είναι ιδιαίτερα αισθητό τόσο τις πρωινές όσο και τις βραδινές ώρες, ενώ ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Ψυχρή ατμόσφαιρα και χαμηλές θερμοκρασίες

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι χαμηλότερες από τα κανονικά για την εποχή, δείχνοντας τοπικά έως και 7 βαθμούς Κελσίου. Το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα και ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, οι μέγιστες θερμοκρασίες στις περιοχές ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσουν στις περισσότερες περιπτώσεις τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα δυτικά, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τους 19 με 20 βαθμούς. Ιδιαίτερα κρύο αναμένεται το σκηνικό κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν σε μονοψήφιες τιμές σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθεί ακόμη και παγετός.

Ενισχυμένοι βοριάδες και τοπικές βροχές

Οι βοριάδες θα αποτελέσουν ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νότια της Κρήτης ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και κατά τόπους στην Πελοπόννησο.

Στη δυτική Ελλάδα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να αυξάνονται, αρχικά στο Ιόνιο, λόγω της προσέγγισης ενός αβαθούς βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλία. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας περαιτέρω μεταβολές στον καιρό.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας

Εκτός από τις βροχές, λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν επίσης στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν χιόνι περιλαμβάνουν κυρίως τον Όλυμπο και το Πήλιο. Αυτό το φαινόμενο ενισχύει την έντονα χειμωνιάτικη αίσθηση που θα επικρατήσει σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο καιρός στην Αττική και ο Αυθεντικός Μαραθώνιος

Στην Αττική, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι γενικά ευνοϊκές, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα για το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώνεται στις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής του Αυθεντικού Μαραθωνίου το πρωί της Κυριακής, 7 Νοεμβρίου 2026.

Κατά την εκκίνηση του Μαραθωνίου, νωρίς το πρωί, ο υδράργυρος αναμένεται να βρίσκεται κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας μια αρκετά ψυχρή ατμόσφαιρα για τους συμμετέχοντες δρομείς. Σταδιακά, όσο θα προχωρά η ημέρα, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, προσεγγίζοντας τους 15 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας πιο ήπιες συνθήκες για την ολοκλήρωση της διαδρομής.

Με πληροφορίες από: Newsit