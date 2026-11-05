Πτώση της θερμοκρασίας και κρύο στην Αττική τις επόμενες ημέρες

Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24ωρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα πτώση και το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό ακόμη και στην Αττική. Αυτή η πρόγνωση δόθηκε από τον Γιάννη Καλλιάνο, παρουσιαστή καιρού του Mega, μιλώντας στο Live News.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου. Το κρύο αυτό σκηνικό προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα.

Η πρόβλεψη για τις θερμοκρασίες

Ειδικότερα, την Παρασκευή η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς.

Ακόμη μεγαλύτερη πτώση προβλέπεται για τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 15 βαθμούς Κελσίου. Οι τιμές αυτές είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή.

Οι ισχυροί άνεμοι και η αίσθηση του ψύχους

Καθοριστικό ρόλο στην έντονη αίσθηση του κρύου θα παίξουν οι ισχυροί βοριάδες που θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη χώρα. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση του ψύχους. Η επίδραση των ανέμων θα κάνει το κρύο πιο αισθητό από την πραγματική θερμοκρασία.

Ειδικότερα για την Αττική

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, τις βραδινές ώρες στα βόρεια προάστια της Αττικής η αισθητή θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει ακόμη και στους 7 βαθμούς Κελσίου. Αυτό οφείλεται στον συνδυασμό χαμηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων.

Στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, το θερμόμετρο θα δείχνει 9 με 10 βαθμούς. Στα βόρεια τμήματα του νομού, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 5 και 7 βαθμών Κελσίου.

Αλλαγή του σκηνικού από την Τρίτη

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει αισθητά από την Τρίτη. Από εκείνη την ημέρα προβλέπεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας.

Αυτή η άνοδος θα σηματοδοτήσει την υποχώρηση του έντονου κρύου που θα έχει επικρατήσει τις προηγούμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr