Γκρίζο και ψυχρό φθινοπωρινό σκηνικό με ισχυρούς βοριάδες

Μετά την αποχώρηση της κακοκαιρίας «Ανιέτα», ο καιρός στην Ελλάδα έχει αλλάξει, παρουσιάζοντας ένα πιο γκρίζο και ψυχρό πρόσωπο για τον Νοέμβριο. Ισχυροί βοριάδες πνέουν στα πελάγη, προκαλώντας αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Ψυχρότερες πολικές αέριες μάζες κατηφορίζουν, οδηγώντας σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως το τέλος της εβδομάδας, πριν από ένα επερχόμενο ανοιξιάτικο διάλειμμα.

Η επικράτηση των βοριάδων και η πτώση της θερμοκρασίας

Οι βοριάδες πνέουν κυρίαρχοι και ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι μέτριας έντασης και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Η επικράτηση αυτών των ανέμων θα φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ειδικά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και τη Θεσσαλία. Στην Ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 17 βαθμών Κελσίου. Μόνο στα δυτικά τμήματα της χώρας και στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, το κρύο θα είναι ιδιαίτερα έντονο, με τις τιμές της θερμοκρασίας να πέφτουν σε μονοψήφια νούμερα στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα

Για την Πέμπτη, η ημέρα θα χαρακτηριστεί από εκτεταμένες νεφώσεις στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Στη Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ ψιλόβροχα θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία και την Κεντρική Στερεά, κυρίως γύρω από τις ορεινές περιοχές. Αντίθετα, στα δυτικά τμήματα της χώρας θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Καιρικές συνθήκες σε νότια τμήματα και νησιά

Στα νοτιότερα τμήματα της χώρας, αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώνουν, δίνοντας τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επικρατεί γενικά ηλιοφάνεια.

Στην Κρήτη, οι βοριάδες θα προκαλέσουν νεφώσεις και βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια τμήματα του νησιού. Την ίδια ώρα, στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός, ενώ στο Καστελόριζο θα επικρατήσει πλήρης ηλιοφάνεια.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανές είναι κάποιες ψιχάλες στην περιοχή της Πάρνηθας. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι μέτριοι. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα εξελιχθεί με εκτεταμένες νεφώσεις και πιθανές τοπικές ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 βαθμούς Κελσίου το πρωί έως 15 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Ο καιρός την Παρασκευή

Την Παρασκευή, ο καιρός θα διατηρηθεί βελτιωμένος, ωστόσο θα είναι μουντός και συννεφιασμένος, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέσα στη μέρα, προβλέπονται κάποιες τοπικές ασθενείς βροχές στα παράκτια τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Με πληροφορίες από: Topontiki