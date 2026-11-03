Η κακοκαιρία Agneta σαρώνει τη χώρα με κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις

Η κακοκαιρία Agneta συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, φέρνοντας μαζί της ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σε ισχύ βρίσκονται κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να αφορούν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια, καθώς και τη νησιωτική περιοχή του ανατολικού Αιγαίου. Η επέλαση του βαρομετρικού χαμηλού αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά, με οριστική λήξη συναγερμού από το πρωί της Τετάρτης.

Επικαιροποίηση δελτίου καιρικών φαινομένων

Με νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με αύξοντα αριθμό 09/2026, ανανεώνεται η προειδοποίηση για την κακοκαιρία Agneta. Το αρχικό δελτίο είχε εκδοθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, και η νέα ενημέρωση βασίζεται στα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία, καλύπτοντας την τρέχουσα ημέρα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026.

Το σύστημα, το οποίο έλαβε το όνομα Agneta από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επηρεάζει τη χώρα μας με έντονα φαινόμενα. Για την εξέλιξη των φαινομένων παραμένουν σε ισχύ οι σχετικές οδηγίες από την Πολιτική Προστασία, ενώ η επίσημη ενημέρωση συνεχίζεται μέσω του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ και του Meteoalarm.

Περιοχές σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, με συγκεκριμένες προειδοποιήσεις. Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο, κυρίως στα παράκτια τμήματα. Επίσης, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα, κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει για τη δυτική, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένων της Θάσου και της Σαμοθράκης, τη Θράκη, καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος και η Λέσβος.

Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τα νησιά του Ιονίου έως τις μεσημβρινές ώρες. Η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική και νότια Πελοπόννησος βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό έως το απόγευμα. Τέλος, τα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και τα Δωδεκάνησα, επηρεάζονται από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Εξέλιξη φαινομένων την Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Το μέτωπο της κακοκαιρίας «Ανιέτα» σάρωσε αρχικά τη δυτική Ελλάδα με μια εκτεταμένη ζώνη δυνητικά επικίνδυνων καταιγίδων και στη συνέχεια επηρέασε τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, όσο το χαμηλό βαρομετρικό εισχωρεί στη χώρα μας, θα δίνει από νωρίς το πρωί ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Βόρεια Επτάνησα, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

Προς το απόγευμα, βροχές και πιθανές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θεσσαλία, ενώ λίγες βροχές θα δουν και οι Σποράδες. Στα νοτιότερα τμήματα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα Νότια Επτάνησα, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όσο περνάει η μέρα, ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση, αφήνοντας όμως συννεφιασμένο ουρανό.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως το απόγευμα στα δυτικά, στη νότια Πελοπόννησο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές μέσα στη μέρα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο περιμένουμε εκ νέου βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Προς το βράδυ, ο καιρός θα βελτιώνεται από τα δυτικά, ενώ τα έντονα φαινόμενα θα επιμένουν κυρίως στη βόρεια και ανατολική νησιωτική χώρα.

Άνεμοι και θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια και δυτικά πελάγη τοπικά θα φτάνουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι, στα δυτικά και στα βόρεια, θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι/νοτιοδυτικοί άνεμοι 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ στα νότια και κεντρικά τμήματα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα, στην Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, θα φτάσει τους 20 με 22-23°C, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 17 έως 18-19°C. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 έως 20°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 18°C. Το κρύο τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θα είναι έντονο στα ηπειρωτικά.

Βελτίωση του καιρού και λήξη συναγερμού

Η επέλαση του χαμηλού ολοκληρώνεται σταδιακά, καθώς το σύστημα απομακρύνεται ανατολικά. Έτσι, από το πρωί της Τετάρτης αναμένεται οριστική λήξη συναγερμού για την κακοκαιρία Agneta. Μετά τη λήξη των έντονων φαινομένων, η χώρα θα μεταβεί σε ένα ήπιο αλλά αισθητά πιο ψυχρό φθινοπωρινό μοτίβο.

Στην Αττική, τα ξημερώματα αναμένονται μπόρες και πιθανές καταιγίδες, αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα και ο ουρανός θα ανοίξει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ στις γύρω θάλασσες. Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα θα εξελιχθεί με περισσότερα φαινόμενα, καθώς αναμένονται βροχές και πιθανά περάσματα από καταιγίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki